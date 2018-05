Praha - Na financování akcí, kterými si letos Česká republika připomene 100. výročí vzniku Československa, bude jako zmocněnec dohlížet státní tajemník ministerstva kultury Zdeněk Novák. Novinářům to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s tím, že rozpočet oslav ve výši 430 milionů schválila minulá vláda bez toho, že by dohledem nad nimi někoho pověřila. Některé akce jsou podle Babiše nadhodnocené. Nelíbí se mu například některé akce v zahraničí, protože oslavy by podle něj měly patřit zvlášť občanům Česka. Materiál Společné století dnes vláda neprobrala, Novák se zasedání nemohl zúčastnit.

Podle Babišova názoru si organizátoři některých připravovaných akcí "miliony vylepšovali svůj rozpočet". Státní tajemník, kterého zmocnil agendou, by měl financování oslav koordinovat, případně poukázat na některé akce, které není třeba financovat.

Mnoho akcí je v rámci oslav naplánovaných jak v hlavním městě, tak v regionech. Chystají se například výstavy, piety, festivaly i vojenská přehlídka. Celoroční cyklus oslav připravují v Plzni, v Berouně pak chtějí pojmenovat most po prvním československém prezidentovi Tomáši Garriguovi Masarykovi a například Hořice plánují dostavět Masarykovu věž samostatnosti.

Sto let od vzniku samostatného státu bude letošním nejvýznamnějším výročím, ale země si připomíná třeba i mnichovskou dohodu, únor 1948, rok 1968 a rozdělení Československa. Rozpočet určený na oslavy let 1918, 1968 a 1993 schválila v květnu loňského roku vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Ministerstvo kultury dosud řízené ministrem v demisi Iljou Šmídem (za ANO) by podle vznikající koaliční dohody ANO se sociálními demokraty mělo připadnout ČSSD.