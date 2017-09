Praha - Krajské úřady dnes dokončí registraci kandidátních listin pro říjnové sněmovní volby. Podle dostupných informací by z volebního klání nemuselo být vyškrtnuto žádné z 31 kandidujících seskupení. Voliči by tak mohli mít největší nabídku v historii samostatné České republiky.

Ve všech krajích se do voleb přihlásilo 21 stran a hnutí. Největší výběr asi budou mít voliči v Praze, kde se do kandiduje 29 uskupení. Naopak jen se základní minimální nabídkou se budou muset spokojit lidé v Karlovarském kraji. Rozhodnutí o tom, které strany budou vpuštěny do volební arény, už padlo v jižních Čechách, kde kandiduje všech 25 přihlášených stran a hnutí.

Volebním uskupením Státní volební komise příští týden v úterý vylosuje volební čísla. Následně jim budou vytištěny hlasovací lístky. Od 4. října se budou moci představit prostřednictvím spotů ve vysílání veřejnoprávní televize a rozhlasu.