Praha - Petrochemickému holdingu Unipetrol v letošním prvním pololetí klesl čistý zisk meziročně o polovinu na 3,2 miliardy korun. Vliv mělo pojistné plnění, které vylepšilo výsledky loni. Tržby podniku se snížily o 4,5 procenta na 58,3 miliardy korun. Konsolidované výsledky firma zveřejnila na svém webu.

Za samotné druhé čtvrtletí čistý zisk klesl meziročně téměř o pětinu na 2,9 miliardy korun. Čtvrtletní tržby se proti loňsku téměř nezměnily, firma utržila 31,1 miliardy korun.

Analytici očekávali za čtvrtletí výraznější pokles tržeb a snížení čistého zisku na desítky milionů korun. Unipetrol ale v letošním druhém čtvrtletí vypořádal pojistnou událost na etylenové jednotce v litvínovské chemičce z roku 2015, což podniku přineslo 1,6 miliardy korun. Loni ovšem ve stejném období zaúčtoval za havárie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově pojistné plnění 3,1 miliardy korun.

"Unipetrol reportoval výsledky, které příjemně překvapily. I po očištění o jednorázovou položku ve formě pojistného jsou podstatně lepší, než jsme čekali. Tržní reakci nicméně neočekáváme," uvedl analytik společnosti BH Securities Bohumil Trampota. Cena akcií na pražské burze by se podle něj měla řídit očekávanou nabídkou na výkup minoritních akcionářů ve výši 380 korun na akcii. Akcie společnosti zahájily páteční obchodování nepatrným růstem o 0,13 procenta na 376 korun.

Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací se ve druhém čtvrtletí snížil proti loňsku o 64 procent na 2,3 miliardy korun. Za pololetí klesl o 62 procent na 3,8 miliardy korun.

Negativní vliv na hospodaření měly podle prezentace Unipetrolu pro investory vyšší ceny ropy, nižší rafinérské a petrochemické marže, vyšší interní náklady a vývoj kurzu koruny k dolaru. Plánovaná generální odstávka výrobního závodu v Kralupech a preventivní odstávka v Litvínově snížila objem prodejů rafinérských produktů.

Příznivý vliv měly podle firmy obchodní činnosti a přecenění zásob. Přispěl zvýšený prodej pohonných hmot díky rozšiřující se síti čerpacích stanic Benzina. Do čerpacích stanic Benzina, do údržby a modernizace rafinérie v Kralupech a do výstavby nové polyetylenové jednotky mířily ve druhém čtvrtletí hlavní investice Unipetrolu. Firma celkem investovala 2,3 miliardy korun.

"Klíčovým projektem druhého čtvrtletí byla plánovaná zarážka v rafinérii v Kralupech nad Vltavou, během které jsme úspěšně realizovali generální údržbu a modernizaci celého areálu," uvedl generální ředitel firmy Krzysztof Zdziarski. Připomněl také, že firma v litvínovské rafinérii spustila výrobu leteckého paliva, které dosud vyráběla jen v Kralupech.

Unipetrol je v Česku jediným zpracovatelem ropy, vlastní největší síť čerpacích stanic a je jedním z nejvýznamnějších výrobců plastů. Od roku 2005 je společnost součástí polské skupiny PKN Orlen. Její čistý zisk za první pololetí činil 2,8 miliardy zlotých (16,8 miliardy Kč), což je o miliardu zlotých méně než o rok dřív.

PKN Orlen letos oznámil, že uspěl se svou nabídkou na odkup menšinových podílů v tuzemské firmě. Podíl PKN v Unipetrolu stoupl na více než 94 procent z dřívějších zhruba 63 procent. V květnu PKN Orlen avizoval, že hodlá od menšinových akcionářů koupit zbývajících 5,97 procenta akcií. Firma uvedla, že za každou akcii nabídne 380 Kč, tedy stejnou částku jako při předchozím odkupu. Cílem je stáhnout akcie Unipetrolu z pražské burzy.

Pololetní zisk PKN Orlen, majitele Unipetrolu, překonal odhady

Čistý zisk největší polské rafinérské firmy PKN Orlen, která mimo jiné vlastní český Unipetrol, překonal v prvním pololetí odhady. Činil 2,8 miliardy zlotých (16,8 miliardy Kč), oznámila dnes firma. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali zisk jen 2,2 miliardy zlotých. Oproti stejnému období loňského roku se čistý zisk nicméně o miliardu zlotých snížil. Na výsledku se podepsaly vyšší ceny ropy a nižší marže.

V samotném druhém čtvrtletí se čistý zisk firmy vyšplhal na 1,74 miliardy zlotých, byl tak meziročně o 13 procent vyšší, a rovněž překonal odhady. Podle analytiků na tom mělo zásluhu především odškodnění za požár v české divizi a růst cen zásob. PKN Orlen obdržel za požár v roce 2015 v letošním druhém čtvrtletí 0,3 miliardy zlotých.Čtvrtletní tržby se zvýšily o 16 procent na 26,7 miliardy zlotých, za pololetí o devět procent na téměř 50 miliard zlotých. Podle analytiků vyšší světové ceny ropy zhoršují provozní výsledky, mají ale pozitivní vliv na zisky ze zásob.