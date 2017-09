Londýn - Ve věku 86 zemřel v pondělí význačný britský divadelní režisér, sir Peter Hall, bývalý šéf britského Národního divadla a zakladatel Královské shakespearovské společnosti. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odkazem na britské Národní divadlo.

"Peter Hall byl mezinárodně uznávaným divadelním režisérem a uměleckým šéfem. Jeho dopad na umělecký život Británie ve 20. století nemá obdoby," uvedlo Národní divadlo v prohlášení. Dodalo, že Hall zemřel v pondělí v londýnské nemocnici v kruhu rodiny.

Londýnské Národní divadlo a Královská shakespearovská společnost tvoří spolu s londýnskou Královskou operou trojici nejvýznačnějších britských kulturních institucí financovaných z veřejných zdrojů.

Hall založil Královskou shakespearovskou společnost v roce 1960 ve věku 29 let. V čele souboru stál až do roku 1968. "Založením Královské shakespearovské společnosti dal vzniknout uměleckému souboru, jenž byl světovou špičkou nejen v shakespearovské produkci, ale obdobně slavil úspěchy při uvádění nových her všeho druhu. Byl to nejen senzační a pronikavý režisér, ale také vynikající umělecký šéf," uvedl sir Trevor Nunn, který britské Národní divadlo vedl po Hallovi.

Ten stál v čele první londýnské scény v letech 1973 až 1988. Národní divadlo během svého ředitelování přesunul z budovy Old Vic (stejnojmennou scénu na témže místě vede od roku 2003 Kevin Spacey) u nádraží Waterloo do betonové brutalistické budovy na jižním nábřeží Temže. Nešlo ovšem o pouhé stěhování: z divadla se třemi scénami za dobu svého působení vybudoval světově respektovanou a ambiciózní instituci, napsala BBC.

Během déle než padesátileté kariéry se Hall zasloužil o anglickou premiéru Čekání na Godota Samuela Becketta anebo první takzvané komedie hrozby Návrat domů od Harolda Pintera, napsal list The Guardian.

Hall byl také význačným operním režisérem. Vedle děl uváděných v britské Královské opeře režíroval i v Metropolitní opeře v New Yorku či na wagnerovském festivalu v Bayreuthu.

V roce 2011 mu byla diagnostikována demence.