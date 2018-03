Břeclav - Výtvarník Vladimír Franz dnes označil zničení obrazů na valtickém zámku za kulturní barbarství. Za dva své zničené obrazy požaduje 600.000 Kč. Okresní soud v Břeclavi řešil zničení 58 obrazů soudobých výtvarníků na zámku druhým dnem, obžalovaný je bývalý kastelán zámku Michal Tlusták, který vinu popírá. Škoda je asi 4,6 milionu korun. V případě uznání viny hrozí Tlustákovi za poškození cizí věci až tříleté vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v úterý, v plánu jsou svědectví dalších poškozených umělců.

Obrazy umělci vytvářeli od roku 1992 při sympoziu Velký formát. Jde o díla 39 výtvarníků ze šesti zemí. Mezi ně patřil také umělec a neúspěšný kandidát na českého prezidenta Vladimír Franz, který dnes u soudu vypovídal jako svědek. Právě on si v roce 2014 přijel na zámek pro jeden ze svých obrazů, aby ho vystavil jinde, spolu s organizátorem sympozia Janem Pospíšilem ale našli jen zbytky rámů.

"V prostorách jsme objevili blok rámů, které jsme viděli z boku, tak jsme zajásali, že jsme ty obrazy konečně objevili. Ale zjistili jsme, že to jsou jen rámy a z nich jsou surově vyřezaná plátna. Ale i z těch zbytků bylo poznat, co tam původně bylo. A že to někdo někomu neprodal, ale že to bylo zdevastováno," uvedl Franz. Médiím ještě před začátkem jednání dnes řekl, že šlo o kulturní barbarství. "Je otázka, kde by se taková věc zastavila. To by se někomu nemusel líbit barokní obraz v kostele. Svěřovat takovým lidem kulturní dědictví je docela zvláštní, protože to se neřídí podle osobních libostí či nelibostí," uvedl Franz.

K řízení se Franz připojil s částkou 600.000 korun za dva zničené obrazy. Mimo jiné přišel o obraz nazvaný Madona nesená mravenci. U soudu dnes mimo jiné vypovídal i poškození výtvarníci Kamil Mikel nebo Aleš Havlíček, kteří se k řízení také připojili.

Soud vyslechl i další umělce, kteří se sympozií účastnili. Vypovídala i slovenská výtvarnice Paulína Chrenková, která na valtickém zámku přišla o jeden svůj obraz. "Ten obraz neměl jméno. Je to ale smutná záležitost, že se to stalo. Je to o nezodpovědnosti toho, kdo to udělal," řekla ČTK.

Žalobce viní bývalého kastelána valtického zámku z toho, že obrazy nechal zničit své podřízené. Tlusták vinu popírá, uvedl, že se nedopustil jednání, které je mu kladeno za vinu. Podle něj žádná taková díla na zámku inventarizována nebyla a nebyl ani informován, že tam nějaká taková díla uložena jsou. Podle žalobce Jiřího Zemka nechal Tlusták zničit obrazy pravděpodobně v roce 2011. Motivace není zcela jasná. Na zámku se ale tehdy rekonstruovaly prostory, ve kterých později vznikla kavárna, právě v nich byly zničené obrazy původně uloženy. Stavebníci prostory potřebovali vyklidit.