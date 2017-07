Kyjev/Moskva - Ukrajinská armáda zajala v Luhanské oblasti na východě země ruského vojáka, přestože Moskva stále popírá přímé zapojení do konfliktu mezi vládními silami a separatisty. Oznámila to ruská redakce BBC s odvoláním na ukrajinské ministerstvo obrany a velení 93. samostatné mechanizované brigády. Zprávu BBC, kterou převzala i ruská média, ruské ministerstvo obrany popřelo jako "lež ukrajinské propagandy", protože dotyčný Rus byl už loni propuštěn z armády do zálohy.

Dvaadvacetiletý Viktor Agejev z Altajského kraje na jihu Sibiře byl podle své matky a přátel povolán do ruské armády, kde sloužil ve spojařském pluku v Rostovské oblasti. Po skončení povinné služby letos v březnu podepsal s armádou kontrakt a byl převelen do města Batajsk u ukrajinských hranic, kde je posádkou 22. gardová brigáda speciálních sil ruské armádní rozvědky GRU. Do zajetí se dostal 24. června u vsi Želobok během potyčky ukrajinských vojáků z 93. brigády s průzkumnou hlídkou z 4. mechanizované brigády luhanských separatistů.

"Viktor k nám přijel bojovat z Ruska. Přijel vydělat si zabíjením našich chlapců na východě. Dostal proto kulomet. Moc střílet neuměl, což se našim chlapcům hodilo," uvedla ukrajinská televizní reportérka Julija Kyrijenková.

Ve zmiňované přestřelce byl podle ukrajinských médií zabit velitel povstalecké hlídky, ruský důstojník Alexandr Ščerbak z Kirova. Další čtyři průzkumníci - ženista, odstřelovač s ruskou puškou vyrobenou v roce 1994 a dva kulometčíci - se raději vzdali, včetně dvaadvacetiletého Rusa z Altaje, který měl u sebe doklady, včetně vojenských, vydané ruskými úřady. "S faxem nepracujeme, internetovou adresu nemáme," odmítlo vyjádření vojenské komisařství Altajského kraje s tím, že dotazy je záhodno zaslat poštou.

BBC připomněla, že kontrakty s vojáky uzavírá ruská armáda na nejméně dva roky, v případě praporčíků a důstojníků na pět let. Jeden z Agejevových kamarádů z armády podle BBC uvedl, že Viktor slouží na Ukrajině, protože si tak může slušně vydělat. O osud syna si dělá starosti jeho matka Světlana: "Naposledy mi volal 30. května." Nikdo z ruské armády se s ní nespojil ani poté, co syn upadl do zajetí. "Sama jsem si nikde nepoznamenala číslo telefonu, a tak ani nevím, kam zavolat," řekla. O tom, že válčí na Ukrajině, syn hovořil jen nepřímo a sama se raději nevyptávala.

"Viktor Agejev nikdy nesloužil v ruských ozbrojených silách na základě kontraktu," tvrdí ruské ministerstvo obrany, podle kterého Agejev byl po povinné vojenské službě loni v květnu propuštěn z armády do zálohy. Tvrzení, že v ruské armádě zůstal a podepsal příslušný kontrakt, jsou "výmyslem ukrajinských propagandistů", tvrdí ruští vojáci. O propuštění do zálohy se zmiňuje Agejevova vojenská knížka, v níž naopak chybí záznam o kontraktu, protože "to tam ukrajinské tajné služby z neznalosti opomněly dopsat".

K zajatcům se mezitím přihlásil jeden z předáků luhanských separatistů Vladislav Dějněgo: "Prověřili jsme informace a ti kluci jsou naši, vůbec to nejsou žádní Rusové. Jsou místní," prohlásil.

V minulosti Moskva po zajetí ruských vojáků na Ukrajině tvrdila, že tito Rusové nemají s ruskou armádou už nic společného a po boku separatistů bojují jako dobrovolníci. Nicméně ukrajinskou důstojnici Nadiju Savčenkovou, odsouzenou v Rusku za údajný podíl na zabití dvou ruských novinářů na východě Ukrajiny, vyměnila za dva ruské vojáky, kteří se dostali do ukrajinského zajetí, kde byli odsouzeni jako "teroristé".

Kreml se nedávno ohradil proti výroku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který označil Rusko za agresora na Ukrajině, a proti vyjádření Bílého domu, podle kterého americké sankce budou platit, dokud se Rusko nestáhne z východní Ukrajiny. "Rusko na území Donbasu není, proto takové výroky považujeme za nevhodné a nesprávné," řekl Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta Vladimira Putina.