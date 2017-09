Praha - Školské odbory vyhlásí stávkovou pohotovost, pokud koaliční rada v pondělí nevyhoví jejich požadavkům na zvýšení platů ve školství. Vyhlášení pohotovosti avizoval na dnešním protestním shromáždění učitelů v pražské Betlémské kapli předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Česká konference rektorů zváží na mimořádném zasedání 6. září, jaké kroky učiní, aby byly požadavky pedagogů slyšet. Uvažuje třeba o odkladu zahájení semestru či jeho zkrácení, uvedl předseda konference Tomáš Zima.

Dobšík novinářům řekl, že byl zmocněn stávkovou pohotovost vyhlásit, když koalice v pondělí požadavky učitelů nevyslyší. Vyhlášením pohotovosti se odbory začnou připravovat na stávku. "Rozdáme instrukce, jak se mají zakládat stávkové výbory, jak má potom konkrétní stávka probíhat," popsal Dobšík další postup. Věří ale, že odbory jej nebudou potřebovat. S rozhodnutím o případné stávce chtějí počkat na výsledek jednání zástupců vysokých škol, aby s nimi svůj postup mohli koordinovat.

Školské odbory požadují zvýšení platů učitelů v regionálním školství o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent, a to od letošního listopadu, jinak se podle nich nepodaří naplnit slib vlády o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, která činila v letošním prvním čtvrtletí 27.889 Kč. Celkem chtějí odbory a akademici přidat v příštím roce 17,5 miliardy korun. Vysoké školy usilují o růst platů svých učitelů o 15 procent, peníze na stipendia doktorandů a na podporu žádaných studijních oborů.

Ministerstvo školstí požadavky pedagogů podporuje. Bez posílení rozpočtu podle něj nebude možné řešit problémy ve školství. "Je to nezbytné pro kvalitu českého vzdělávacího systému, udržení kvalitních učitelů ve školách a motivaci těch, kteří se rozhodují, zda se vůbec učiteli stát. Potřebují to děti, studenti a samotní učitelé," vzkázal na Facebooku ministr Stanislav Štech.

Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) požadavky převyšují to, co má připraveno na růst platů v celém veřejném sektoru. Připustil, že pokud vláda bude souhlasit, může stoupnout plánovaný deficit. Aktuální návrh rozpočtu proberou špičky vládní koalice v pondělí na zasedání v Lednici. V kapitole ministerstva školství navrhuje nyní Pilný 161 miliard korun, tedy méně než před prázdninami, kdy to bylo 168 miliard korun.

V regionálním školství pracuje asi 151.000 učitelů. Polovina pedagogů na prvním stupni základních škol měla pod 29.671 korun, medián jejich kolegů na druhém stupni a středních školách byl jen o 11 korun vyšší. Medián učitelů na vysoké škole byl loni 37.407 korun.