Praha - Společnost Uber se dnes dohodla s vládou, že bude podnikat v České republice, tedy že okamžitě zažádá o živnostenský list. Dále budou muset mít řidiči firmy licenci jako taxikáři a budou také dobrovolně evidovat tržby. Po setkání se zástupci firmy to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Příslušné memorandum podle něj vláda uzavře s firmou do konce března. Do konce dubna by měla firma uzavřít s finanční správou protokol o vykazování tržeb.

"Uber tady má firmu, která dělá jen marketing, a byznys dělají přes Nizozemí. Okamžitě tedy požádají o živnostenský list. Do konce března podepíšeme memorandum, které bude dále obsahovat, že všichni řidiči si musí požádat o licenci. Paní (pražská) primátorka (Adriana Krnáčová) bude řešit kapacitu poskytování licencí. A bude tam, že dobrovolně souhlasí, že zavedou EET a mezi finanční správou a firmou se podepíše protokol o vykazování tržeb, a to do konce dubna," uvedl Babiš.

Uber podle svých zástupců regulaci vítá. "Připomínky z dnešní schůzky bereme velmi vážně - rozhodně jsou nyní před námi úkoly, které musíme vyřešit. Věříme, že další jednání budou následovat i v budoucnu, protože jsme odhodlání učinit to správné pro tisíce spotřebitelů, řidičů i pro Prahu," uvedl generální ředitel Uberu pro střední a východní Evropu Alexei Stakh. Dodal, že ve spolupráci s českými městy chce Uber pomáhat k efektivnímu využití aut, což ulehčí dopravě a povede k menšímu znečištění a nižší potřebě parkovacích míst.

Krnáčová (ANO) po schůzce přislíbila, že Praha se bude snažit navýšit kapacitu zkušebních místností pro získávání licencí, o což Uber požádal. Zároveň upozornila, že Uber odmítl sdělit, kolik řidičů má v ČR. Podle Babiše jsou to tisíce. "Jsem ráda, že si uvědomili, že tady čtyři roky podnikali protizákonně," uvedl Krnáčová.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) upozornil, že pro něj není přijatelné, aby ještě nějakou dobu jezdili řidiči Uberu bez licence. "Já bych na ně rád tlačil, aby okamžitě přestali s praxí, aby používali řidiče, kteří nemají licenci," uvedl. Krnáčová dodala, že řidiči bez licence budou postihováni.

Koncem února Babiš firmě adresoval dopis, ve kterém Uber vyzval, aby dodržoval zákony, nebo zvážil ukončení služeb v zemi. Firma pak uvedla, že chce spolupracovat na řešení problémů spojených s jejím fungováním.

Alternativní přepravci jsou podle taxikářů nekalou konkurencí. Řidiči těchto služeb podle nich nedodržují zákon, protože nemají například taxametr ani označené vozidlo. Na základě výsledku dnešního jednání a také postupu práce na novele zákona o taxislužbě ve Sněmovně taxikáři rozhodnou o případných dalších protestech.

Naposled v Praze protestovali konvenční taxíkáři 1. března i před Úřadem vlády, do akce se zapojilo na 200 vozů. S cílem poukázat na nerovné podmínky uspořádali v únoru čtyři pomalé jízdy Prahou, kterými stovky aut blokovaly dopravu. Nejdříve kroužily po magistrále, poté taxikáři zvolili méně prostupné komunikace na vltavském nábřeží, což vedlo k větším dopravním komplikacím.

Uber v Praze využívá podle informací firmy 300.000 lidí, což znamená nárůst počtu zákazníků za poslední rok o 60 procent. Počet aktivních řidičů se zvýšil o polovinu na 2000 lidí. Z toho 90 procent má jiný zdroj příjmu.