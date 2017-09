Novosedly nad Nežárkou (Jindřichohradecko) - Na Třeboňsku v sobotu zemřel šestadvacetiletý muž z Vodňanska, který se účastnil Open Air festivalu Muffin ve vodáckém kempu u obce Mláka. Tělo leželo ve vodě Nové řeky asi 200 metrů od kempu. Kvůli zjištění přesné příčiny úmrtí muže nařídili policisté soudní pitvu, uvedl v dnešní zprávě mluvčí jihočeské policie Miroslav Doubek. Policie hledá svědky události.

Oznámení o nálezu bezvládného těla při levém břehu Nové řeky přijala policie v sobotu krátce po 23:00. Muži, který mladíka našel, ani zdravotnickému dozoru festivalu a přivolaným záchranářům, se ho nepodařilo přivést k životu, uvedl Doubek. Přesná příčina smrti podle něj zatím nebyla stanovena.

Policie hledá svědky dění na místě, kteří by mohli poskytnout informace k objasnění případu, a to hlavně v době od 22:30 do 23:15. Přihlásit se mohou na služebně třeboňské policie nebo telefonem na linkách 974 244 702 či 974 233 111, případně na tísňové lince 158.