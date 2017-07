Janské Lázně (Trutnovsko) - U Janských Lázní byla dnes otevřena nová Stezka korunami stromů. Na úpatí Černé hory ji za 170 milionů korun vybudovala firma Stezka korunami stromů Krkonoše. Stezka dlouhá 1300 metrů s vyhlídkovou věží má návštěvníkům ukázat stromy od kořenů až po jejich koruny a jako jediná na světě je zavede je i do podzemí, řekl ČTK jednatel společnosti Filip Pekárek.

"Nikde na světě není ukázaná interpretace půdního prostoru, což bych si netroufl říct, kdyby ji nedělal Krkonošský národní park, což jsou naši hlavní partneři. Dělali celou edukaci a vědí, že jediná taková interpretace na světě je tady v Krkonoších," uvedl Pekárek.

V podzemní jeskyni o rozloze 400 metrů čtverečních budou mít návštěvníci možnost studovat mikrosvět půdy, od kořenů po nejmenší živočichy. Samotná stezka vede místy až 23 metrů nad terénem. Zhruba ve dvou třetinách stezky je dřevěná vyhlídková věž vysoká 45 metrů. Celá stavba je bezbariérová a má několik adrenalinových sekcí. Její součástí je například suchý tobogan vedoucí vnitřkem vyhlídkové věže.

Podle očekávání investora by se stezka měla stát jednou z hlavních turistických atrakcí v Krkonoších, ročně by ji mohlo navštívit zhruba 200.000 lidí. Otevřena bude denně s výjimkou Štědrého dne. Dospělý zaplatí vstupné 220 korun, děti od tří do 14 let a důchodci 180 korun, rodinné vstupné stojí 560 korun. Jízda tobogánem za 50 korun se platí zvlášť.

Investor již vybudoval v Česku a v Evropě dalších pět podobných stezek. V tuzemsku funguje od roku 2012 Stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Inspirací pro české stezky v korunách stromů se stala bavorská stezka Baumwipfelpfad u města Neuschönau v srdci Bavorského lesa, která byla otevřena v září 2009.