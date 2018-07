Liberec - Ve veseckém sportovním areálu v Liberci dnes na 26. ročníku hudebního festivalu Benátská! vystoupila britská zpěvačka Bonnie Tylerová. Sedmašedesátiletá umělkyně, jejíž charakteristický chraplavý hlas slavil největší úspěchy v 70. a 80. letech, v den výjimečného zatmění Měsíce zazpívala jeden ze svých největších hitů Total Eclipse of the Heart známý v české verzi v podání Leony Machálkové jako Zatmění.

Jedné ze zahraničních hvězd letošní Benátské! aplaudovaly tisíce posluchačů. Přesný počet návštěvníků pořadatelé zatím neoznámili, ale uvedli, že čtvrteční takzvaný večírek pro nedočkavé dorazilo 9000 lidí. Festival potrvá do 29. července.

Písně Tylerové se staly inspirací i pro české autory a interprety. Dnes večer také zazněl hit It's a Heartache známý tuzemským posluchačům s textem Eduarda Krečmara pod názvem Jen se hádej v podání Karla Gotta. Vedle několika převzatých skladeb jako Flat on the Floor (původně Carrie Underwoodová), Have You Ever Seen the Rain? (Creedence Clearwater Revival), River Deep, Mountain High (Ike & Tina Turner) nebo To Love Somebody (Bee Gees).

Páteční program, který se koná na třech pódiích, zakončí tuzemská festivalová stálice Mňága a Žďorp a německá skupina Guano Apes.

Odpolední program Benátské! poznamenal silný déšť, kvůli kterému musel být zrušen koncert Václava Neckáře a přerušil i produkci punkového Visacího zámku. S úspěchem se poté setkala vystoupení metalového Arakainu, slovenské poprockové skupiny Tublatanka a osmičlenné formace Divokej Bill. "Letos odjedeme pětadvacet letních koncertů a fesťáky jako Benátská!, který je naše srdcovka. Basák Jurda si tady našel manželku, se kterou je už sedmnáct let. Když jsme začínali, byl tehdejší festival Benátská noc jednou z největších met, kde jsme chtěli hrát. Nakonec tady hrajeme již po několikáté," sdělil ČTK zpěvák Divokýho Billa Vašek Bláha.

Sobotní program z domácích interpretů nabídne Jaromíra Nohavicu, Marpa & Trouble Gang, Mira Žbirku, Bena Cristovaa, Xindla X, Anetu Langerovou a kapely TH!S nebo Mirai. Poprvé na festivalu Benátská! zazpívá také Marie Rottrová. Bližší informace se nacházejí na www.benatska.cz.