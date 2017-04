Brusel - Předseda Evropské rady Donald Tusk dnes opět zdůraznil, že Evropská unie si v jednáních s Londýnem o vystoupení Británie z bloku přeje nejprve jednat o podobě a podmínkách takzvaného brexitu. Teprve pak bude možné řešit budoucnost, tedy vzájemné vztahy EU a Británie po jejím vystoupení, řekl Tusk.

Britové dávají najevo, že by o obou těchto záležitostech raději hned od začátku jednali zároveň. Německá kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek poznamenala, že někteří lidé v Británii si o brexitu stále dělají iluze. "Může to jít a půjde to jenom v tomto pořadí, nikoliv obráceně," uvedla k navrhovanému rozfázování rozhovorů.

Tusk dnes s novináři hovořil před tím, než se na pracovním obědě v Bruselu sejdou premiéři a prezidenti 27 unijních zemí, aby potvrdili základní představu EU o nadcházejících rozhovorech. Je to poprvé od měsíc starého oznámení záměru Británie z bloku odejít, co se kvůli věci formálně schází unijní summit.

"Všichni chceme úzké a silné budoucí vztahy s Velkou Británií. O tom vůbec není sporu. Ale před diskusí o budoucnosti musíme vyřešit naši minulost," zdůraznil Tusk. Jednání o minulosti se podle něj unie bude věnovat "pečlivě, ale pevně".

Evropská unie ze své strany také podle Tuska musí zůstat jednotná, je to podle něj jediná možnost jak jednání úspěšně dokončit. "Naše jednota je tedy i v zájmu Británie," řekl. Dodal, že pro zvolený postup nyní cítí silnou podporu institucí EU, včetně Evropského parlamentu a všech 27 zemí unie. "Vím, že to je cosi jedinečného, ale jsem si jist, že se to nezmění," podotkl předseda unijních summitů.

Tusk rovněž zopakoval, že unie požaduje "solidní záruky" pro všechny občany a jejich rodiny "z obou stran", kterých by se brexit mohl dotknout. "To musí být priorita číslo jedna pro EU i pro Británii," prohlásil Tusk. Evropská komise už má podle něj příslušný soupis práv připravený.