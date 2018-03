Brusel - Konkrétní návrh, jak zabránit vzniku přísně střežené hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, očekává od dnešního jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou předseda Evropské rady Donald Tusk. Řekl to v projevu, který v Bruselu pronesl před odletem do Londýna. Evropská komise (EK) ve středu zveřejnila návrh právního textu dohody o brexitu. Mayová v něm obsažený plán udržet Severní Irsko v celní unii odmítla s tím, že by podkopal "ústavní celistvost Spojeného království".

"Až do teď nikdo nepřišel s ničím moudřejším, než je to (co navrhla Evropská komise)," řekl dnes Tusk. Pro případ, že nebude nalezeno jiné řešení, komise v první verzi dohody o brexitu navrhla, aby bylo Severní Irsko i po odchodu Británie z EU dál považováno za součást celního území EU.

"Za pár hodin se budu v Londýně ptát, zda má britská vláda lepší nápad, který by dokázal zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem," uvedl Tusk. Irská republika zůstává členem EU, Severní Irsko by se jako součást Spojeného království mělo po 29. březnu příštího roku ocitnout mimo unijní struktury.

Tusk ve svém projevu dnes také potvrdil, že vládám členských zemí EU rozešle příští týden návrh textu, se kterým chce EU vstoupit do jednání o podobě budoucích vztahů s Británií. Premiérka Mayová by měla vizi Londýna o budoucích vztazích nastínit už v pátek.

Předseda Evropské rady zároveň varoval, že skutečnost, že Mayová trvá na opuštění jednotného trhu a celní unie, přinese do obchodních vztahů EU a Británie nevyhnutelně třenice. "Nemůže existovat obchod bez třenic mimo celní unii a jednotný trh. Třenice jsou nevyhnutelným vedlejším efektem brexitu," uvedl Tusk.

Proti středečnímu unijnímu návrhu podoby budoucí dohody o brexitu se postavila nejen Mayová, podle které by na uvedené podmínky nemohl přistoupit žádný britský ministerský předseda, ale i předsedkyně severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová. DUP podporuje menšinový kabinet Mayové v Londýně.