Lucemburk - Předseda Evropské rady Donald Tusk dnes v Lucemburku řekl, že jedinou možností, jak by po odchodu Británie z EU mohly vypadat obchodní vztahy společenství s Londýnem, je dohoda o volném obchodu. Tusk ale dal zároveň najevo, že budoucí dohoda vzájemný obchod neusnadní, ale bude tomu naopak. Sedmadvacet zemí EU od něj dnes dostalo šestistránkový návrh dokumentu, který stanoví pozici bloku pro jednání o budoucnosti.

"Kvůli brexitu se budeme navzájem vzdalovat," řekl Tusk na společné tiskové konferenci s lucemburským premiérem Xavierem Bettelem. "Ve skutečnosti to bude první dohoda o volném obchodu v dějinách, která ekonomické svazky rozvolní, místo aby je utužila," dodal Tusk.

Jeho dnes předložený návrh vodítek pro budoucí jednání o podobě vztahů mezi unií a Británií po brexitu by měl potvrdit summit EU na konci měsíce. Poprvé o něm budou jednat diplomaté 27 zemí bloku už dnes večer.

Dokument, který měl zpravodaj ČTK možnost vidět, kromě jiného uvádí, že EU si do budoucna přeje se Spojeným královstvím co nejtěsnější partnerství. "Takové partnerství by mělo pokrývat obchodní a hospodářskou spolupráci stejně jako další oblasti, především boj s terorismem a organizovaným zločinem, ale také bezpečnost, obranu a zahraniční politiku," stojí v materiálu.

Tusk v Lucembursku připomněl, že britská premiérka Theresa Mayová minulý týden potvrdila, že země nechce setrvat v jednotném trhu ani v celní unii. Jedinou možností je tak podle Tuska dohoda o volném obchodu, podobná té, jakou unie uzavřela s Kanadou.

Budoucí obchodní uspořádání podle něj vzájemný obchod v žádném případě neusnadní, ale zkomplikuje a bude "pro nás všechny dražší".

Návrh pro summit uvádí, že sedmadvacítka zohledňuje britský postoj, který omezuje hloubku budoucího partnerství. Fakt, že Británie bude mimo celní unii a jednotný trh podle textu "nevyhnutelně povede k tření".

Rozdíl ve vnějších tarifech i vnitřních pravidlech bude kvůli integritě unijního i britského trhu totiž vyžadovat kontroly a prověřování. "To bohužel bude mít negativní hospodářské dopady," uvádí Tuskův materiál.

Obchodní dohoda, která může být finálně uzavřena až s Británií jako zemí mimo EU, by se podle návrhu měla týkat výměny zboží s cílem pokrýt všechny sektory, kde by neměly existovat cla ani kvantitativní omezení. Měla by se věnovat celní spoluprácí s cílem udržet regulační autonomii obou stran a integritu evropské celní unie.

Dohoda by podle Tuskova návrhu měla obsáhnout také sektor služeb, včetně finančních, a další oblasti jako jsou veřejné zakázky či intelektuální vlastnictví. Cílem je zajistit "rovné hřiště" tak, aby Británie nezískávala na EU neoprávněné výhody tím, že ustoupí z nynější unijní úrovně standardů ohledně pravidel obchodní soutěže, v daňové oblasti či sociální ochrany nebo ochrany životního prostředí.

Dokument se také vyslovuje pro pokračování policejní a soudní spolupráce, včetně rozsáhlé výměny informací. Po brexitu by také neměla vzniknout mezera ve spolupráci obou stran v bezpečnostní a obranné politice.

Rozhovory o budoucnosti dosud oficiálně nezačaly. Diskuse s Londýnem se zatím týkaly pouze přípravy "rozvodové" dohody, jejímiž stěžejními body jsou účet za brexit, práva občanů EU v Británii po brexitu a režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Text Tuskova návrhu musejí schválit na březnovém summitu EU v Bruselu představitelé sedmadvacítky. Až poté se z něj stane oficiální pozice EU.