Ankara - Necelé dva týdny před referendem o změnách turecké ústavy prezident Recep Tayyip Erdogan v proslovu znovu napadl evropské země, které se od něj už v minulosti dočkaly srovnání s nacisty a fašisty. Tentokrát hlava státu Evropany označila za "vnuky nacismu". V lidovém hlasování 16. dubna budou Turci hlasovat o posílení pravomocí prezidenta, turečtí občané žijící v Evropě mohou hlasovat už týden.

Erdogan vyzval příslušníky turecké komunity v Evropě, aby se pomstili evropským zemím, v nichž žijí, za údajné represe a přišli hlasovat v referendu v co nejhojnějším počtu. "Dejte těmto vnukům nacionálního socialismu, kteří uplatňují tyto fašistické represe, hlasem 'Ano' patřičnou odpověď," vyzval prezident. Nedovolíme evropským fašistům, aby zranili čest a hrdost této země, dodal Erdogan na shromáždění v černomořském letovisku Rize.

Represemi měl prezident zřejmě na mysli zákaz agitačních vystoupení tureckých vládních politiků, který vydaly před časem Nizozemsko a některá německá města. Několik týdnů kvůli tomu mezi Ankarou a evropskými metropolemi panovalo značné napětí. Erdogan před časem uvedl, že po referendu jeho země přehodnotí vztahy s Evropskou unií.

Turci žijící v zahraničí mohou v referendu, které by mělo značně posílit pravomoci turecké hlavy státu, hlasovat od minulého pondělí do nadcházející neděle. Podle agentury DPA v polovině této lhůty v Německu svůj hlas odevzdalo zhruba 325.000 Turků, tedy necelá čtvrtina oprávněných. Celkem v Německu může v referendu hlasovat 1,4 milionu lidí. Zhruba čtvrtina místních Turků - asi 108.000 - už vhodila svůj hlas do volebních uren také v Rakousku. Ve Švýcarsku se lidového hlasování o změně turecké ústavy zúčastnilo dosud asi 27 procent místních Turků, tedy asi 95.000.

Celkem už odevzdalo svůj hlas 17,6 procenta tureckých občanů žijících v zahraničí, což odpovídá asi půl milionu lidí. Turci žijící v zahraničí tvoří asi pět procent oprávněných voličů. Podle agentury DPA mohou být ale při těsném výsledku jejich hlasy rozhodující.