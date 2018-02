Praha - Tržby energetické skupiny Bohemia Energy loni meziročně stouply o 11 procent na 16,2 miliardy korun. V rozhovoru s ČTK to řekl majitel a jednatel společnosti Jiří Písařík. Výši zisku nespecifikoval, uvedl pouze, že skupina je velmi zisková. Celá skupina podle něj loni zákazníkům dodala 2,91 terawatthodiny (TWh) elektřiny a 4,45 TWh plynu. U elektřiny byl nárůst meziročně pětiprocentní, u plynu čtyřprocentní.

"Velmi pozitivně vnímáme, že ačkoli jsme loni nerealizovali žádnou akvizici, podařilo se nám významně navýšit počet zákazníků skupiny na více než 1,1 milionu," řekl Písařík. Firma uvedla, že proti konci roku 2016 šlo o nárůst počtu odběratelů o 6,5 procenta. Podle Písaříka je sice tuzemský trh s energiemi částečně přerozdělený, stále ale existuje významná skupina lidí, kteří dodavatele elektřiny a plynu nikdy nezměnili.

"Jde jen o to, jak se k takovému zákazníkovi dostat," podotkl. Bohemia Energy podle něj chce i do budoucna využívat k získávání nejrůznějších distribučních kanálů, včetně přímého oslovování. "Dnes máme jenom vlastní interní sítě, už nezaměstnáváme nikoho externě. Tito lidé pak mají velmi striktní pravidla, co můžou a nemůžou," uvedl Písařík ke kritice, které někteří podomní prodejci firmy v minulosti čelili.

Lídrem skupiny je stejnojmenná společnost Bohemia Energy, která je největším alternativním dodavatelem energií v Česku. V loňském roce navýšila tržby o 14 procent na 10,6 miliardy korun. Hospodářský výsledek za rok 2017 firma zatím nezveřejnila. V předloňském roce vykázala společnost podle Sbírky listin zisk zhruba 685 milionů korun, meziročně o 15,8 procenta vyšší.

Součástí skupiny jsou ještě společnosti Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie a Slovakia Energy, která působí na Slovensku. Písařík uvedl, že reálné tržby slovenské společnosti v loňském roce vzrostly o 11 procent na 95,5 milionu eur. Při přepočtu na koruny je tento nárůst pětiprocentní na 2,44 miliardy korun, což je zapříčiněno vlivem posílení kurzu koruny, dodal.

Vedle aktivit energetických společností rozvíjí Bohemia Energy také finanční služby. Skrze Bohemia Energy Finance se zaměřuje na poskytování spotřebitelských úvěrů zaměřených na energeticky úsporná opatření. V loňském roce pak byla do skupiny začleněna i společnost BEplan poskytující nezávislé finanční plánování. Písařík naznačil, že v letošním roce se chce zaměřit na poskytování dalších souvisejících služeb, konkrétní ale být nechtěl.

Meziroční srovnání tržeb energetické skupiny Bohemia Energy:

2016 (v mld. Kč) 2017 (v mld. Kč) Meziroční změna (v procentech) Bohemia Energy 9,32 10,63 + 14 Comfort Energy 0,75 0,86 + 15 Europe Easy Energy 1,12 1,02 - 9 X Energie 1,16 1,28 + 10 Slovakia Energy 2,33 2,44 + 5 Skupina 14,68 16,23 + 11

Zdroj: Bohemia Energy.