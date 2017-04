Praha - Tržby i návštěvnost kin na začátku letošního roku poprvé za posledních šest let klesly. Do biografů přišlo za první čtvrtletí meziročně o tři procenta méně diváků, celkem 3,78 milionu. Tržby se snížily o procento na 505 milionů korun. V březnu ale oba údaje rostly, díky filmu Masaryk. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Unie filmových distributorů (UFD).

Žebříček návštěvnosti filmů v prvním čtvrtletí vedl erotický thriller Padesát odstínů temnoty s 373.000 diváků a tržbami 55 milionů korun. Na druhém, třetím a čtvrtém místě skončily české filmy.

Pohádka Anděl Páně 2 je druhá, letos si ji nenechalo ujít v kinech 297.000 diváků. Česko-slovenský film podle námětu a scénáře slovenské autorky Evy Urbaníkové Všechno nebo nic skončil třetí. Česko-slovenský film režiséra Julia Ševčíka Masaryk, který vstoupil do kin na začátku března, je na čtvrtém místě.

Loni navštívilo tuzemská kina přes 15,6 milionu diváků, což je nejlepší výsledek od roku 1993. České filmy se na celkové návštěvnosti podílely téměř 30 procenty. Divácky nejúspěšnějším filmem se stala pohádka Anděl Páně 2.

Žebříček nejnavštěvovanějších filmů za první kvartál 2017:

Pořadí Titul Produkce Diváci Tržby v Kč 1. Padesát odstínů temnoty US 373.616 55,448.103 2. Anděl Páně 2 CZ 297.455 33,892.943 3. Všechno nebo nic CZ 275.401 38,253.740 4. Masaryk CZ 221.405 29,876.198 5. Kráska a zvíře US 219.845 31,312.961 6. Logan: Wolverine US 168.740 25,052.547 7. Lego® Batman Film US 161.304 21,973.045 8. Zpívej US 138.259 17,232.693 9. Psí poslání US 118.256 15,408.120 10. La La Land US 103.539 13,930.035

zdroj: UFD