Washington - Advokát pornoherečky Stormy Daniels tvrdí, že právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen po prezidentských volbách z roku 2016 dostal 500.000 dolarů (téměř 11 milionů Kč) od firmy napojené na ruského oligarchu Viktora Vekselberga. Ten má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Společnost platbu potvrdila s tím, že šlo o peníze za konzultace a že s Vekselbergem nemá nic společného. Bílý dům případ komentovat odmítl a odkázal na Trumpův právní tým, který ale rovněž prohlášení vydat nechtěl.

Stormy Daniels, jejíž skutečné jméno je Stephanie Cliffordová, v březnu zažalovala Trumpa, aby se uvolnila z dohody, že pomlčí o jejich údajném vztahu z dávné minulosti. Za mlčení před prezidentskými volbami jí Cohen vyplatil 130.000 dolarů (2,7 milionu Kč). Trump zmíněný poměr popírá, nicméně připustil, že peníze Cohenovi uhradil. Cílem dohody o mlčenlivosti bylo podle Trumpa zastavit "falešná a vyděračská obvinění" týkající se aféry.

Právník pornoherečky Michael Avenatti v úterý na twitteru uvedl, že dlouholetý Trumpův advokát Cohen dostal 500.000 dolarů od Vekselberga mezi lednem a srpnem 2017. Peníze údajně poslala firma ovládaná oligarchou. Cohen podle Avenattiho dostával peníze také od jiných firem, včetně společností získávajících americké veřejné zakázky.

Agentura AP prostudovala finanční záznamy spojené s Cohenovým účtem a zjistila, že transakce, o nichž hovořil Avenatti, tyto záznamy potvrzují. Firma Columbus Nova, která byla společností zmíněnou právníkem pornoherečky, uvedla, že v období po Trumpově loňské inauguraci si Cohena najala jako konzultanta ohledně "potenciálních investic do nemovitostí a dalších podniků". Jakékoli napojení na Rusko odmítla s tím, že je "vlastněna a kontrolována výhradně Američany". Podle AP jde ale o dceřinou společnost firmy Renova Group, kterou ovládá Vekselberg.

Komplikovaná kauza kolem pornoherečky poškozuje Trumpův obraz v médiích a působí zřejmě i komplikace v jeho vztahu s manželkou Melanií. Stormy Daniels už několik měsíců zásobuje média informacemi kolem svého údajného intimního styku s ženatým Trumpem z roku 2006. Trump také čelí vyšetřování údajné spolupráce svého volebního týmu s lidmi blízkými Kremlu, on sám ale spolupráci popírá.

Avenatti dále uvedl, že Cohenova společnost Essential Consultants obdržela na účet peníze od dalších firem, mezi jinými od farmaceutického gigantu Novartis, telekomunikační společnosti AT&T, či od firmy Korea Aerospace.

Zatímco podle korejské firmy šlo o platbu za právní poradenství v účetní problematice, operátorovi AT&T prý Cohenova firma začátkem roku 2017 pomohla s "porozuměním nové (Trumpově) státní správě". Novartis podle podle NBC News sdělil, že s Cohenovou společností měl konzultační smlouvu týkající se chodu amerického zdravotního systému. Firmy shodně vyloučily, že šlo o peníze, které by je měly přímo zvýhodnit v soutěži o státní zakázky.

Avenatti nicméně konzultační úroveň vztahů Cohenovy společnosti s firmami zpochybňuje. "Zdá se, že Michael Cohen prodával přístup k prezidentovi Spojených států," prohlásil.

Jak se Avenatti k bankovním výpisům a dalším privátním informacím dostal, známo není. Na dotaz stanice ABC News to odmítl vysvětlil. "Zdroj nebo zdroje informací jsou výsledkem naší práce a nikomu do toho nic není," řekl Avenatti. Inspekce ministerstva financí nyní podle listu The Washington Post prověřuje, zda Cohenovy soukromé dokumenty neunikly protiprávně.