Washington - Úřad generálního inspektora při ministerstvu obrany USA prošetřuje, zda někdejší bezpečnostní poradce prezidenta Donalda Trumpa Michael Flynn bez povolení vlády přijímal ze zahraničí peníze. Dnes to podle agentury Reuters oznámil výbor Sněmovny reprezentantů USA pro dohled a vládní reformy. Flynn v minulosti inkasoval peníze mimo jiné od ruské provládní televize RT, jako někdejší armádní důstojník k tomu ale potřeboval souhlas americké vlády.

Úřad inspektora, který je nezávislou kontrolní agenturou Pentagonu, nyní prověřuje, zda penzionovaný generál Flynn příslušnou žádost před přijetím peněz vůbec podal. Elijah Cummings, který je nejvýše postaveným demokratickým poslancem sněmovního výboru pro dohled, uvedl, že právníci Pentagonu v roce 2014 Flynna varovali, aby se pobírání odměn ze zahraničí vyvaroval.

Cummings prohlásil, že osobně neviděl vůbec žádné důkazy o tom, že by Flynn někdy získal vládní povolení k přijímaní peněz ze zahraničí. Poznamenal také, že zmíněné varování právníků Pentagonu bylo pro Flynna naprosto jasným upozorněním.

Již v úterý Cummings spolu s republikánským předsedou sněmovního výboru pro dohled Jasonem Chaffetzem ve společném prohlášení uvedli, že Flynn mohl přijímáním peněz ze zahraničí porušit americké zákony, za což by mu hrozilo trestní stíhání. Oba kongresmani rovněž vyzvali k důkladnému rozkrytí všech plateb ze zahraničí.

Z Flynnových příjmů mimo jiné vyplývá, že v roce 2015 dostal 45.000 dolarů (1,1 milionu korun) od ruské televize RT za řeč přednesenou na konferenci, kterou tato prokremelská stanice v Moskvě pořádala. Peníze dostával také od letecké dopravní firmy Volga-Dněpr a od americké filiálky ruské softwarové společnosti Kaspersky Lab. Flynnova konzultační firma získala také 530.000 dolarů (13 milionů korun) od společnosti napojené na tureckou vládu.

Flynn do roku 2014 vedl vojenskou rozvědku DIA, loni pak Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaní. Po Trumpově lednovém nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v úřadu ale musel odstoupit kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Flynn totiž viceprezidentovi Miku Penceovi nejdříve řekl, že před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.