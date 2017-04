Washington - Americký prezident Donald Trump dnes vydal nařízení otevřít těžbě ropy a zemního plynu rozsáhlé oblasti v amerických vodách, včetně těch, jejichž rozvoj jeho předchůdce Barack Obama krátce před svým odchodem z funkce zakázal. Výnos se týká částí Severního ledového oceánu, Atlantiku, Tichého oceánu a Mexického zálivu.

Trump v předvolební kampani sliboval zrušit Obamou zavedená rozsáhlá omezení těžby, která podle něj podkopávají rozvoj americké energetiky a připravují o práci tisíce lidí. Rozzuřil tím ekologické aktivisty a povzbudil odvětví těžby surovin.

Dnešní nařízení pověřuje ministerstvo vnitra, aby přezkoumalo a přepracovalo poslední pětiletý plán rozvoje těžby ropy a plynu na federálních územích, který přijala Obamova administrativa. Tento plán se týká i rozvoje vod kolem amerického pobřeží. Ruší také Obamův "trvalý" zákaz rozvoje oblastí Severního ledového oceánu a části Atlantiku, zdůvodňovaný ochranou přírody.

Ke konci prosince Obama zakázal nové vrty na těžbu ropy a zemního plynu ve velké části amerických vod v Severním ledovém oceánu a v některých částech Atlantiku. Použil přitom zákon z 50. let minulého století, který prezidentům umožňuje zamezit využívání nerostných zdrojů v pobřežních vodách, ale nespecifikuje, jak takové nařízení zrušit. S odkazem na to Obamova vláda tvrdila, že toto její nařízení je platné "navždy", a řada médií to nekriticky přijala. List The Wall Street Journal ale například připomněl, že předchozí prezident George Bush předtím bez problémů zrušil část obdobného nařízení svého předchůdce Billa Clintona.

Trumpův výnos by bezprostředně významnější dopad na těžbu mít neměl. Podle agentury Reuters o vrty v arktických vodách zatím není příliš velký zájem, protože jsou velmi nákladné a riskantní. Jejich rozvoji brání i nízké ceny ropy a rostoucí těžba na americké pevnině. Poptávka odvětví po pronájmu podmořských oblastí USA k průzkumu a využití ložisek je nyní nejnižší za pět let.