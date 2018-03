Washington - Americký prezident Donald Trump v sobotu v příspěvku na sociální síti twitter pohrozil "zavedením daně" na dovoz automobilů z Evropské unie. Reagoval tak na zprávy o tom, že evropští činitelé zvažují 25procentní clo na některé výrobky ze Spojených států. Tyto úvahy však zase byly reakcí na předchozí Trumpovo prohlášení, že USA se chystají zavést dovozní cla na ocel a hliník.

"Tohle je to, čemu se říká obchodní válka," komentovala americká zpravodajská společnost Axios. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker v pátek uvedl, že opatření ze strany unie by se mohly dotknout ikonických výrobků, jakými jsou džíny Levi's, motocykly Harley-Davidson a bourbon.

"Jestliže chce EU dále zvyšovat své už tak masivní celní tarify a bariéry pro americké společnosti, které tam podnikají, pak jednoduše zavedeme daň na jejich auta, která volně proudí do USA," napsal americký prezident. V jiném sobotním příspěvku nazval stávající obchodní politiku USA "velmi hloupou".

Spojené státy jsou hlavním odbytištěm motorových vozidel vyrobených v EU. V roce 2016 sem mířila čtvrtina celkového vývozu. Většinu dovozu tvoří auta německé výroby, tamní automobilky ale každoročně statisíce aut vyrobí i na americké půdě, napsal zpravodajský web BBC.

Média podotýkají, že Trumpovy plány na regulaci zahraničního obchodu by neměly nikoho překvapit, neboť zapadají do jeho vize "Amerika na prvním místě" a také do rétoriky o údajně nespravedlivých obchodních smlouvách s USA. "Prezident (Trump) využívá pasáže v předpisech o mezinárodním obchodě, která povoluje dovozní tarify z důvodů národní bezpečnosti," dodává BBC.

Čtvrteční Trumpovo oznámení o oceli a hliníku zapříčinilo propad na akciových trzích a podle serveru Politico jej kritizovala řada republikánů. Podle amerického ministra obchodu Wilbura Rosse ale navrhované clo není pro Američany kupující auta důvodem ke znepokojení.