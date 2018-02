Washington - Střelnými zbraněmi by měla být ozbrojena aspoň část učitelů, aby mohli ochránit své studenty před útokem. Na Konferenci konzervativní politické akce (CPAC) to dnes prohlásil prezident USA Donald Trump. Jeho návrh je reakcí na tragédii z minulého týdne, kdy devatenáctiletý mladík postřílel na floridské škole sedmnáct lidí.

O možnosti částečně učitele ozbrojit hovořil prezident už ve středu při setkání se studenty ve Washingtonu. "Kdyby tam byl učitel, který to umí se střelnými zbraněmi, takoví lidé by mohli snadno a rychle útok zastavit," řekl Trump. Zároveň připustil, že tento plán je kontroverzní, neboť by to znamenalo i konec zón beze zbraní, které u škol platí.

Dnes prezident řekl, že zprávy o jeho údajných návrzích na totální ozbrojení učitelů jsou falešné. Podle jeho plánu by šlo o deset až dvacet procent z nich. Zbraně by nosili skrytě, "nikdo by o nich nevěděl, dokud by je nepoužili," upřesnil šéf Bílého domu.

Značná část prezidentova dnešního projevu připomínala vrchol volební kampaně. Trump prohlásil, že je jediným politikem, který dodržuje volební sliby. Pochlubil se, že zrušil nejvíc regulací, které podle něj svazovaly americké hospodářství. "S energetikou jsme dřív vedli válku," řekl Trump. První rok úřadování jeho vlády prý kromě toho ukázal, že jde o nejlepší exekutivní tým v historii.

Prezident vyzval k mobilizaci sil Republikánské strany v kampani před parlamentními volbami, které se uskuteční letos v listopadu. Pokud by ve volbách uspěli demokraté, zrušili by podle Trumpa jeho nedávno vyhlášenou daňovou reformu a napadli by druhý článek americké ústavy, který občanům garantuje právo nosit zbraně.