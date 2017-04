Washington - Americký prezident Donald Trump odmítl návrh tchajwanské prezidentky, že by se mohli znovu telefonicky spojit, informovala dnes agentura Reuters. Odůvodnil to tím, že nechce způsobovat problémy čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, když Peking podle všeho pomáhá řešit napětí vyvolané KLDR. Trump od února respektuje politiku jedné Číny, podle níž je Tchaj-wan čínskou provincií. Podle zdrojů z americké vlády se Trumpova administrativa přesto chystá prodat Tchaj-wanu soubor zbraní.

Prezident Trump během rozhovoru v Bílém domě zametl pod koberec návrh tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen. Ta ve čtvrtek agentuře Reuters mimo jiné sdělila, že nevylučuje další přímý hovor s americkým prezidentem. "Navázal jsem velmi dobrý, osobní vztah s prezidentem Si. Věřím, že dělá, co může, aby nám s touto vážnou situací pomohl," odkázal Trump na to, že by Čína mohla předejít novým raketovým a jaderným testům KLDR. "Neudělal bych nic, co by mu teď působilo potíže. Nejprve bych samo sebou mluvil s ním," dodal Trump.

Kancelář tchajwanské prezidentky v reakci na Trumpovo stanovisko dnes reagovala konstatováním, že v tuto chvíli na telefonátu netrvá a rozumí tomu, že USA mají v regionu určité priority.

Jako čerstvě zvolený prezident přijal Donald Trump od tchajwanské prezidentky Cchaj telefonickou gratulaci. Byl to první kontakt mezi hlavním představitelem Tchaj-wanu a americkým prezidentem za poslední čtyři desetiletí. Trump tím vzbudil pochybnosti, zda bude Washington respektovat politiku jedné Číny. Telefonát rozlítil Peking, který Tchaj-wan pokládá za jednu ze svých provincií. Americký prezident nakonec v únoru přislíbil, že bude politiku jedné Číny respektovat, a na počátku tohoto měsíce se na Floridě setkal s čínským prezidentem Si. Tchaj-wan před setkáním obou prezidentů konstatoval, že čínsko-americký summit jeho vztahy s USA nezmění.

Cchaj ve čtvrtek agentuře Reuters řekla, že vztahy její země a USA se lepší. Uvedla také, že by Tchaj-wan mohl od tohoto svého jediného dodavatele zbraní chtít koupit stíhací letoun F-35. Prezident Trump den poté agentuře sdělil, že o nákupu nebyl informován. Peking je zásadně proti tomu, aby Tchaj-wanu jakákoli země zbraně prodávala.

Minulý měsíc sdělily agentuře Reuters zdroje z americké vlády, že se Trumpova administrativa chystá Tchaj-wanu prodat soubor zbraní včetně pokročilých raketových systémů a protilodních střel. Podle jiného vládního zdroje však neplánuje prodej stíhaček F-35.

"Jakmile vláda Cchaj Jing-wen překročí míru, zaplatí za to podobně jako zlobivé děcko ve škole, co křičí anebo rozbilo okno," reagoval na událost vlivný deník čínské komunistické strany The Global Times.