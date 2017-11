Hanoj - Americký prezident Donald Trump dnes nabídl, že může působit jako zprostředkovatel v územním konfliktu týkajícím se Jihočínského moře. Trump to prohlásil na schůzce s vietnamským prezidentem Tran Dai Quangem v Hanoji. Šéf Bílého domu svému vietnamskému protějšku řekl, že ví o tom, že Vietnam vede s Čínou spory o tuto strategickou vodní cestu.

Peking si nárokuje téměř celé Jihočínské moře, kudy vedou významné námořní trasy a pod jehož dnem se mohou nacházet velké zásoby ropy a zemního plynu. Nároky na určité oblasti si činí také Brunej, Filipíny, Malajsie, Tchaj-wan a Vietnam.

"Pokud bych mohl sloužit jako prostředník, dejte mi vědět... Jsem velmi dobrý zprostředkovatel," uvedl v Hanoji Trump.

Spojené státy do sporů asijských zemí o Jihočínské moře doposud nevstupovaly, opakovaně ale prosazují zachování svobody plavby a přeletů v oblasti. Do regionu vysílají za tímto účelem své letouny a lodě. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson již dříve rozčilil Čínu, když prohlásil, že USA by měly rovněž zamezit Pekingu v přístupu na nově vytvořené ostrovy ve sporných vodách Jihočínského moře.

Čína buduje v posledních letech v oblasti Jihočínského moře umělé ostrovy navršením písku u korálových ostrovů. Zřizuje na nich také infrastrukturu - ranveje až o délce tří kilometrů vhodné i pro vojenské účely, přístavy, majáky, radarové stanice, ubytovací zařízení a další prvky.

Trump také dnes zopakoval, že Severní Korea "představuje nadále problém". Řekl, že doufá, že při snaze přimět KLDR vzdát se jaderného a raketového zbrojního programu pomůže Čína a Rusko. Peking je nejbližším diplomatickým spojencem Pchjongjangu a jeho největším obchodním partnerem.

"Chceme pokrok, ne provokace, chceme stabilitu, ne chaos," zdůraznil americký prezident.