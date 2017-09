Washington - Prezident Donald Trump s první dámou USA Melanií dnes přiletěli do Texasu, kde se setkali s oběťmi tropické bouře Harvey i s lidmi, kteří jim v nesnázích pomáhají. Prezidentský pár navštíví také sousední stát Louisiana.

Katastrofická bouře vyvolala rozsáhlé záplavy a Trumpovu administrativu vystavila podle agentury Reuters dosud nejobtížnější domácí krizi.

Trump v černé bundě a bez kravaty přistál za doprovodu manželky na Ellingtonově letecké základně v Houstonu. Melania Trumpová, která se po úterní návštěvě Texasu stala terčem posměšků kvůli svým jehlovým podpatkům, se tentokrát vybavila baseballovou čepicí s nápisem Texas a neformálním oblečením.

Na letišti návštěvu z Bílého domu přivítal texaský guvernér Greg Abbott. Trumpa rovněž doprovázejí čtyři členové jeho kabinetu včetně ministryně školství Betsy DeVosové.

Prezident novinářům po setkání s oběťmi v jednom z houstonských středisek poskytujících nouzové přístřeší obětem bouře řekl, že viděl "hodně lásky" a také "hodně štěstí". Trump se tam zvlášť setkal s dětmi, s nimiž si povídal. Jednoho chlapce pohladil a plácl si s ním a jednu holčičku zvedl a políbil.

Trump a Abbott se rovněž zastavili u stolu obsypaného hračkami a knihami z humanitární pomoci a pohovořili s jednou rodinou. Trump dokonce pomáhal s podáváním oběda. Párky v rohlíku z bílých nádob s logem Červeného kříže obětem podával s hygienickými rukavicemi na rukou. Některým lidem pózoval pro společné fotografování.

Prezident a první dáma pak přiložili ruce k dílu i při návštěvě houstonského předměstí Pearland, když před tamním kostelem pomáhali s nakládáním humanitární pomoci na nákladní automobily. "Opatrujte se," řekl Trump řidičům. Ti mu poděkovali a slíbili, že se za něj budou modlit.

"Ta práce se mi líbí," poznamenal šéf Bílého domu směrem ke koordinátorovi pomoci. "Je to dobré na procvičení," řekl své ženě.

Americký prezident příležitosti využil k tomu, aby znovu vyzdvihl "fantastickou" spolupráci federálních, státních a místních úřadů. "Je tu spousta vody, ale už odtéká," poznamenal Trump.

Americký Červený kříž tento týden uvedl, že ubytování v texaských nouzových přístřeších využilo 17.000 lidí.

"Pomůžeme vám dostat se z toho. Pomůžeme vám při obnově. Budeme vás podporovat dnes, zítra i pozítří," vzkázal Trump obětem záplav ještě před svou dnešní cestou ve svém týdenním rozhlasovém poselství.

Během úterní cesty Trumpovi Houston vynechali, neboť prezident nechtěl, aby jeho návštěva zatížila chod záchranných prací. Za to, že se nejhůře zasažené oblasti vyhnul, však byl také kritizován. Během návštěvy texaských měst Corpus Christi a Austin se s oběťmi nesetkal.

Dnešní návštěva je pro Trumpa příležitostí ukázat obětem nejhorší bouře v Texasu za posledních 50 let svou vlídnější a empatičtější stránku. V Louisianě pak navštíví město Lake Charles, které bouře zasáhla později během týdne.

Tropická bouře, která se původně na pevninu přihnala jako hurikán, přinutila více než milion lidí k opuštění domovů. Podle aktuální bilance obětí si vyžádala nejméně 43 mrtvých. Zatím poslední obětí je podle agentury AP starší žena, která byla nalezena ve svém zaplaveném domě v texaském městě Port Arthur.

Trump na neděli vyhlásil den modliteb za oběti Harveyho

Prezident Spojených států Donald Trump na neděli vyhlásil celoamerický den modliteb za oběti hurikánu Harvey a také za úsilí, jakým se Spojené státy postavily k záchranným a rekonstrukčním pracím. Na svém webu to zveřejnil Bílý dům.

"Celý národ soucítí s Texasem a Louisianou. Jsme hluboce vděční těm, kteří pomáhají, a modlíme se za uzdravení a útěchu těch, kteří to potřebují," uvedl Trump v prohlášení. V dokumentu připomněl, že Američané vždy nabízeli pomocnou ruku svým spoluobčanům v nouzi a že stejně je tomu tak i nyní. "Přítel pomáhá příteli, soused sousedovi a cizinec cizinci," dodal.

Den modliteb bude podle Trumpa nejen vyslovením účasti s oběťmi katastrofy, ale také vyjádřením díků za ochotu a štědrost těch, kteří jakýmkoli způsobem přiložili ruku k záchranným pracím a k obnově škod.

"Vyzývám Američany všech vyznání, všech náboženských tradic a jakéhokoli původu, aby se modlili za každého, koho postihl hurikán Harvey, ať již jsou to lidé, kteří ztratili členy rodiny, byli zraněni, přišli o domovy a majetek, ať jsou to záchranáři, policisté, vojáci a zdravotníci," uvedl Trump.

Trump požádal Kongres o uvolnění 7,85 miliardy USD kvůli hurikánu

Americký prezident Donald Trump požádal Kongres o uvolnění 7,85 miliardy USD (192,4 miliardy Kč) jako počáteční pomoc na obnovu území poškozených hurikánem Harvey. Uvedl to rozpočtový ředitel Bílého domu Mick Mulvaney.

V dopise určeném mluvčímu Sněmovny reprezentantů Paulu Ryanovi rovněž varoval, že pokud se nepodaří zvýšit dluhový strop, což by se mělo uskutečnit do konce září, může to zabránit dalšímu uvolnění prostředků na pomoc při katastrofách.

Mulvaney dodal, že požadované peníze jsou pouze jakousi "zálohou" na pomoc postiženým státům při obnově po řádění bouře. Bílý dům počítá s dalšími žádostmi o pomoc při financování obnovy po Harveym. Žádosti mají přicházet ve fázích, jak budou známé skutečné škody. Guvernér Texasu Greg Abbott uvedl, že jeho stát možná bude potřebovat více než 125 miliard USD, napsala agentura Reuters.