Helsinky - Prezidenti Ruska a USA Vladimir Putin a Donald Trump si na summitu v Helsinkách slíbili obnovení spolupráce svých zemí, která je zatížena dlouhodobými spory, a stiskem ruky vyslali do světa signál o navázání přátelských kontaktů. Podle amerického prezidenta mrazivé rusko-americké vztahy jsou po dnešní schůzce minulostí. Konfrontace kolem údajného ruského vměšování do amerických voleb se nekonala a jakékoli kritice kontroverzních ruských kroků se Trump vyhnul, za což američtí politici šéfa Bílého domu kritizují.

Své první oficiální setkání prezidenti zahájili více než dvouhodinovou debatou mezi čtyřma očima, na niž navázalo jednání delegací za účasti ministrů zahraničí Mikea Pompea a Sergeje Lavrova. Žádný závěrečný dokument podepsán nebyl; výsledky summitu shrnuli státníci na tiskové konferenci.

Prezidenti se vedle vzájemných vztahů zabývali hlavně situací v Sýrii a na Blízkém východě, problémy nešíření jaderných zbraní a kontroly zbrojení, krizí na Ukrajině a jednáním mezi USA a Severní Koreou. Diskutovali i o situaci na světových trzích energetických surovin a o íránské jaderné smlouvě, kterou USA vypověděly.

Na pořad přišel i ostře sledovaný problém ruské role během amerických prezidentských voleb v roce 2016. Oba státníci vyloučili možnost tajné spolupráce Trumpova volebního týmu s Moskvou, ovšem odsouzení ruských zásahů do volební kampaně se novináři od Trumpa nedočkali. Na adresu Moskvy dnes z úst amerického prezidenta nezaznělo jediné kritické slovo, upozornila agentura Reuters. Trump naznačil, že spíš než americkým zpravodajským službám věří "silným a mocným" argumentům Putina.

"Ruský stát se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu," řekl Putin a spekulace o tajné dohodě Trumpova volebního týmu s Ruskem označil za bláboly.

Ani Trump nevidí důvod, proč by Rusko mělo zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016. Americké vyšetřování údajného ruského vměšování do voleb považuje za katastrofu pro USA.

Američtí demokratičtí i republikánští činitelé neskrývají z Trumpova postoje rozčarování. Podle některých komentářů prezident prokázal slabost a de facto dal Putinovi zelenou pro zasahování do listopadových parlamentních voleb v USA. Šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats dnes vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že rozvědky na svých závěrech o ruském ovlivňování voleb trvají.

Putin svému partnerovi nabídl výslech 12 ruských agentů, obviněných minulý týden v USA v nepřítomnosti z útoku na server amerických demokratů. "Můžeme dokonce pozvat oficiální představitele USA včetně členů Muellerovy komise, aby výslechům byli přítomni," řekl ruský prezident s odkazem na vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, který ruskou roli prošetřuje.

Podle Putina na dnešním summitu panovala otevřená a pracovní atmosféra, jednání bylo úspěšné a užitečné a Rusko předložilo konkrétní návrhy na kontrolu zbrojení a na posílení režimu nešíření jaderných zbraní. Podle Trumpa bylo dohodnuto, že o globálních hrozbách včetně boje s terorismem budou debatovat členové bezpečnostních rad obou zemí.

USA a Rusko "by mohly zachránit tisíce životů" v Sýrii, uvedl mimo jiné Trump s tím, že by chtěl zejména pomoci tamním obyvatelům. Ruská i americká armáda, pokud jde o Sýrii, spolupracují a koordinují své kroky, prohlásil. Podle Putina může být nastolení míru a usmíření v Sýrii první ukázkou úspěšné spolupráce.

Tématem rozhovorů obou prezidentů bylo i jaderné odzbrojení. Trump uvedl, že ruského prezidenta seznámil s detaily své nedávné schůzky se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, se kterým jednal o jaderném odzbrojení KLDR.

Zatímco z USA se ozývají kritická hodnocení summitu, z Ruska jsou slyšet opačné názory. Šéfka horní komory ruského parlamentu, Rady federace, Valentina Matvijenková hodnotí schůzku jako krok k navázání normálního politického dialogu mezi jadernými velmocemi. Jiní ruští zákonodárci vidí v summitu potvrzení, že bez Ruska se Amerika a svět neobejdou.

Reakce z dalších zemí jsou zatím smíšené. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na twitteru ocenil, že Moskvě i Washingtonu jde o bezpečnost Izraele. Bývalý šéf polské diplomacie naopak Trumpa kritizoval za to, že se Putinovi v žádné otázce nepostavil na odpor.