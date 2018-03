Washington//Brusel/Peking - Oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení cel na dovoz hliníku a oceli do Spojených států může vyvolat obchodní válku s nejbližšími obchodními partnery. Cla kritizují ostatní světoví státníci, odvetná opatření zvažuje Evropská unie, Kanada, Brazílie, Mexiko a Čína. Trump ale na twitteru napsal, že obchodní války jsou "dobré", prý "se dají snadno vyhrát".

Prezident oznámil ve čtvrtek na setkání se zástupci amerického průmyslu, že USA příští týden zavedou cla ve výši 25 procent na dovoz ocele a deseti procent na dovoz hliníku. Od tohoto kroku si slibuje oživení amerického ocelářského a hliníkárenského průmyslu, tato odvětví podle něj desítky let strádají kvůli nekalému jednání jiných zemí.

Podle německého průmyslu takové opatření ale ohrožuje celý světový obchod. Evropská komise by mohla již ve středu zavést odvetná opatření, podle svého mluvčího se na ně již dlouho připravuje, napsala agentura DPA. Konkrétní položky, které by zatížila clem, komise neuvedla. Podle agentury DPA by se ale na seznamu mohla ocitnout americká whisky, motorky Harley-Davidson nebo brambory a rajčata z USA.

Komise chce také zajistit, aby americká cla neměla za následek zahlcení evropského trhu čínskou ocelí dodávanou za dumpingové ceny. Pokud by se její dovoz zvýšil, zavede EU ochranná opatření, uvedl mluvčí.

Jako se třetím pilířem počítá EU s jednáním s ostatními zahraničními partnery. Chce s nimi dohodnout strategii, která by pomohla spor řešit na poli Světové obchodní organizace (WTO).

Plánované zavedení cel kritizuje i největší světový výrobce oceli Čína. Její podíl na dovozu oceli do USA v současnosti představuje zhruba tři procenta. "Pokud by příkladu USA následovaly všechny země, mělo by to bezpochyby závažné důsledky pro mezinárodní obchod," uvedla mluvčí pekingského ministerstva zahraničí.

Možná protiopatření ohlásila i Kanada. Ministryně zahraničí Chrystia Freelandová označila Trumpovo oznámení za "absolutně nepřijatelné". Brazílie nevylučuje "opatření na multilaterální a bilaterální úrovni". Tato země je po Kanadě druhým největším dodavatelem oceli do USA. Podobně se vyjádřily i další důležité dodavatelské země Mexiko a Jižní Korea.

Nejnovější opatření na podporu domácího ocelářského a hliníkárenského průmyslu USA je zásadní pro Trumpovu politiku America first (Amerika na prvním místě). Tarify budou podle prezidenta v platnosti "dlouhou dobu".