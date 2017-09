Washington, Soul - Americký prezident Donald Trump dnes nevyloučil vojenskou intervenci proti Severní Koreji. Podle něho se tato země chová špatně, a to musí přestat. Šéf Bílého domu to prohlásil na tiskové konferenci. Zároveň ale řekl, že by se raději vyhnul vojenskému řešení. Americká armáda dnes v Jižní Koreji instalovala zbývající čtyři odpalovací zařízení protiraketového systému THAAD.

"Vojenská akce by určitě byla volbou. Je nevyhnutelná? Nic není nevyhnutelné," prohlásil prezident, podle kterého by to byl "smutný den pro Severní Koreu", pokud by se USA k válce rozhodly.

Trump po nedělní zkoušce vodíkové bomby v KLDR přislíbil posílení obranných kapacit Jižní Koreje a Japonska, které se cítí severokorejským zbrojením nejvíce ohroženy.

Systém THAAD má posílit obranu Jižní Koreje vůči hrozbám ze strany KLDR. V oblasti, kde byla zařízení rozmísťována, se dnes střetly stovky odpůrců protiraketového štítu s příslušníky jihokorejských bezpečnostních sil. Desítky lidí utrpěly při potyčkách zranění. S instalací amerických antiraket na jihokorejském území nesouhlasí Čína, která předložila Soulu oficiální protest.

Čtyři odpalovací zařízení systému THAAD byla časně ráno instalována v areálu bývalého golfového hřiště v oblasti Songdžu, kde se už dvě taková zařízení nacházela. V lokalitě bylo nasazeno na 8000 členů jihokorejské policie, kteří zasáhli proti odpůrcům štítu bránícím od středečního večera v přístupu na místo. Policisté nakonec blokádu asi 400 obyvatel blízkých vesnic a aktivistů prolomili. Při střetech utrpělo zranění 38 osob, včetně šesti příslušníků policie.

Systému THAAD se obávají Čína a Rusko. Nelíbí se jim, že by radary štítu mohly sledovat i jejich vojenské aktivity a že by systém mohl změnit rovnováhu sil v regionu. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang na tiskové konferenci řekl, že Peking předložil Jižní Koreji "ostrý protest".

Jižní Korea instalovala první část protiraketového systému THAAD v oblasti Songdžu již na sklonku dubna, krátce před nástupem nynějšího jihokorejského prezidenta Mun Če-ina do funkce. Místní obyvatelé a aktivisté opakovaně vyjádřili obavy ze zdravotních rizik spojených s protiraketovým systémem a také z toho, že by se oblast mohla stát terčem severokorejských útoků.

Prezident Mun Če-in po převzetí úřadu zprovoznění zbývajících částí protiraketového štítu zmrazil, dokud se nevyhodnotí dopad zařízení na životní prostředí. Když ale Severní Korea v červenci otestovala mezikontinentální balistickou raketu, se prezident s ohledem na bezpečnost občanů Jižní Koreje rozhodl přistoupit k prozatímní instalaci zbývajících částí štítu, ačkoli hodnocení dopadů zařízení ještě nebyla dokončena.

Jihokorejské ministerstvo životního prostředí ve své čerstvé zprávě uvedlo, že dopady dosavadních odpalovacích zařízení byly jen omezené. Úroveň radiace a hluku odpovídají podle něj povoleným standardům. Vláda nicméně slíbila, že se možnými riziky štítu, na která poukazují jeho odpůrci, bude nadále zabývat.

Baterie THAAD sestává ze šesti odpalovacích zařízení, která jsou schopna odpálit až 48 antiraket, dále z řídících jednotek, radaru a dalších prvků.