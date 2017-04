Washington - Vláda Spojených států neoznačí Čínu za manipulátora s měnovým kurzem. Uvedl to americký prezident Donald Trump v rozhovoru s listem The Wall Street Journal. Ve své předvolební kampani přitom sliboval, že Čínu za manipulátora s měnou označí bezprostředně po nástupu do prezidentské funkce.

Trump změnu svého postoje podle listu zdůvodnil tím, že Čína již několik měsíců s kurzem své měny nemanipulovala a že označení země za měnového manipulátora by mohlo ohrozit jeho rozhovory s Pekingem ohledně řešení situace kolem Severní Koreje.

Trump v rozhovoru rovněž upozornil, že americký dolar se stává příliš silným, což by časem mohlo poškodit ekonomiku Spojených států. "Je velmi těžké konkurovat, když máte silný dolar, zatímco ostatní země své měny devalvují," prohlásil.

Trump se rovněž vyslovil pro zachování úrokových sazeb v USA na nízké úrovni. Uvedl, že respektuje šéfku americké centrální banky (Fed) Janet Yellenovou, a ponechal otevřenou možnost jejího setrvání v čele banky v dalším funkčním období. Během své volební kampaně přitom Yellenovou za nízké úroky kritizoval, píše The Wall Street Journal.