Lake Charles (USA) - Americký prezident Donald Trump navštívil v sobotu stát Louisiana. V městě Lake Charles se sešel se záchranáři a dobrovolníky, kteří pomáhali se potýkat s následky záplav způsobených bouří Harvey. Podle agentury AP prezident v doprovodu manželky Melanie a guvernéra Louisiany Johna Bela Edwardse poděkoval záchranářům za jejich úsilí.

Trump zavítal do Lake Charles poté, co nejprve navštívil texaský Houston, který byl ničivými záplavami postižen na jihu Spojených států vůbec nejvíce. Prezidentský pár již do Texasu přicestoval v úterý, Houston ale vynechal, neboť prezident nechtěl, aby jeho návštěva zatížila chod záchranných prací. Stal se za to ale terčem ostré kritiky.

Tropická bouře, která se původně na pevninu přihnala jako hurikán, přinutila více než milion lidí k opuštění domovů. Podle aktuální bilance obětí si vyžádala nejméně 43 mrtvých.