Fort Myers (USA) - Americký prezident Donald Trump dnes řekl, že financování hraniční zdi s Mexikem musí být v konečném důsledku součástí dohody o migrantech, kteří se do USA dostali nelegálně jako děti. Podle agentury AP ale zároveň připustil, že finance mohou přijít někdy později.

"Musíme tomu rozumět tak, že ať už je to v rozpočtu nebo jinde, budou prostředky na zeď k dispozici za poměrně krátkou dobu," prohlásil Trump, který dnes přiletěl na Floridu, aby se podíval na následky řádění hurikánu Irma.

Trump vyjednával ve středu u večeře s představiteli opozičních demokratů o tom, jak naložit se stovkami tisíc mladých přistěhovalců, kteří se do země dostali nelegálně jako děti. Demokraté Nancy Pelosiová a Chuck Schumer oznámili, že dosáhli dohody s Trumpem, která nezahrnuje financování zdi. Bílý dům hned zareagoval prohlášením, že toto stanovisko je velmi předčasné.

Trump řekl, že v rámci připravované migrační dohody neusiluje o to, aby mladým přistěhovalcům uděloval občanství či je zbavoval hrozby postihu. Zároveň se podle něj hledá řešení, jak zajistit, aby mohli v USA zůstat.

Mluvčí Bílého domu Lindsay Waltersová řekla, že Trump nepodporuje to, že by se imigrantům měl jejich nelegální pobyt promíjet, ale "může být nakloněn udělení občanství některým lidem žijícím v zemi nelegálně". Uvedla to jako jednu z mnoha možností, kterou by americký Kongres při přípravě příslušného zákona mohl mít na zřeteli.

Současný vízový program pro přistěhovalce, kteří přišli do USA jako děti, se Trump rozhodl před týdnem po přechodné půlroční lhůtě zrušit. Program zavedl Trumpův předchůdce Barack Obama.