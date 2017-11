Manila/Hanoj - Americký prezident Donald Trump dnes vysvětloval svůj další kontroverzní výrok ohledně ovlivňování amerických voleb Ruskem. Musel ujistit, že stále důvěřuje americké tajné službě, i když v sobotu ve Vietnamu tvrdil, že věří ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, který mu při krátkém rozhovoru sdělil, že Rusko do voleb nezasahovalo. Trump v sobotu řekl, že nabyl dojmu, že se Putina toto obviňování dotýká a že to brání zlepšení rusko-amerických vztahů. Americký prezident dnes přicestoval na Filipíny, které jsou poslední etapou jeho první cesty do Asie. V Manile se zúčastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN).

Do poslední chvíle se spekulovalo o možném bilaterálním setkání prezidentů USA a Ruska na okraj summitu zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC), který se konal ve vietnamském Danangu. Nakonec se taková schůzka nekonala a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov k tomu dnes řekl, že kvůli malé pružnosti americké strany se nepodařilo najít vhodný termín. Putin v sobotu tvrdil, že důvodem byl nabitý program jeho i Trumpův.

Šéf Kremlu také řekl, že Rusko je připraveno otočit stránku za špatnými vztahy s USA a pěstovat dobré. K otázce vyšetřování vlivu Moskvy do voleb sdělil, že je to spíš projev "vnitřního politického boje v USA a nesmysly". Trump k tomu prohlásil, že toto téma zatěžuje americko-ruské vztahy. "Řekl mi (Putin), že se nevměšoval, znovu jsem se ho na to ptal. A já skutečně věřím, že když to říká, taky to tak myslí," řekl americký prezident.

Novinářům pak Trump vysvětlil, že USA Rusko potřebují k řešení důležitých světových problémů, jako je Sýrie, Ukrajina a KLDR, a že se při kontaktu nemůže s Putinem hádat. Prezidentům se v Danangu podařilo schválit společné prohlášení k Sýrii, které počítá s respektem ke svrchovanosti a jednotě Sýrie i jejímu sekulárnímu charakteru. Podle Trumpa tato dohoda ušetří mnoho lidských životů. Putin prohlášení označil za významné, protože potvrzuje principy protiteroristického boje. "Dohodli jsme se velmi rychle, zdá se, že k sobě máme vřelý vztah, když vezmu v úvahu, že se neznáme," řekl Trump. Putin o americkém prezidentovi prohlásil, že je vzdělaný a v osobním kontaktu příjemný.

Trumpovy výroky v Danangu překvapily ve Washingtonu a šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo považoval za nutné se k nim vyjádřit ještě v sobotu. Řekl, že stanoviskem rozvědky stále je, že se Moskva o ovlivnění voleb snažila ve prospěch Trumpa. Senátor John McCain poukázal na to, že neodpovídá Trumpově heslu Amerika především, když dává "přednost slovům plukovníka KGB před názorem amerických zpravodajských služeb". Trump tak byl nucen po přesunu z Danangu do Hanoje uvést své výroky na pravou míru. Sdělil, že americkým zpravodajským službám důvěřuje.

Na schůzce s vietnamským prezidentem Tran Dai Quangem prohlásil, že je připraven být prostředníkem v územím sporu o Jihočínské moře. Peking si nárokuje téměř celé Jihočínské moře, kudy vedou významné námořní trasy a pod jehož dnem se mohou nacházet velké zásoby ropy a zemního plynu. Nároky na určité oblasti si činí také Brunej, Filipíny, Malajsie, Tchaj-wan a Vietnam. "Pokud bych mohl sloužit jako prostředník, dejte mi vědět... Jsem velmi dobrý zprostředkovatel," uvedl Trump, jehož země žádá zachování svobody plavby a přeletů nad touto oblastí.

Americký prezident také přiznal, že se ho dotklo, když o něm severokorejský vůdce Kim Čong-un říká, že je starý. Nedal si ujít příležitost mu to oplatit, když prohlásil, že on by o Kimovi nikdy neřekl, že je malý a tlustý.

Poslední zastávkou Trumpovy cesty po Asii, při níž už navštívil Japonsko, Jižní Koreu, Čínu a Vietnam, jsou Filipíny. Trump tam dnes dorazil na summit ASEAN a v pondělí se sejde s filipínským prezidentem Rodrigem Dutertem. Ten už před setkáním prohlásil, že by bylo lepší územní spory kolem Jihočínského moře nechat být. S Trumpem hovořil krátce už při dnešní večeři pořádané u příležitosti 50. výročí vzniku ASEAN.

Trumpův příjezd na Filipíny poznamenala demonstrace, při níž tisíce lidí v Manile provolávaly hesla proti USA i Trumpovi. Demonstranti se chtěli dostat k americkému velvyslanectví, ale policie jim v tom zabránila vodními děly.