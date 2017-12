Hillary Clintonová se svou novou knihou What Happened (Co se stalo), kde se věnuje hledání příčin, proč neuspěla v prezidentských volbách.

Washington - Americký prezident Donald Trump obvinil časopis Vanity Fair z podlézavosti, protože se časopis omluvil za nepatřičné video zesměšňující někdejší Trumpovu soupeřku ve volbách Hillary Clintonovou.

O víkendu se na webové stránce magazínu objevilo video s přípitky pro Clintonovu a jednotliví mluvčí v něm bývalé kandidátce a ministryni zahraničí dávají rady do příštího roku. Jedna z nich zní, že by se měla věnovat třeba pletení, dobrovolnické práci nebo jakémukoli jinému koníčku, který by ji odvedl od záměru ucházet se znovu o prezidentský post.

Na sociálních sítích se rychle ozvali američtí liberálové a příznivci Clintonové. Někteří vyzvali k bojkotu časopisu, další pálili jeho vydání. Mnozí video, které mělo být pouze lehkým žertem, nepovažují za legraci a doporučili Vanity Fair, aby se držel svého řemesla, totiž rozhodoval, která z celebrit defilujících po červeném koberci byla oblečena nejlépe.

Magazín ve středu vydal prohlášení, v němž se uvádí, že video bylo míněno jako žert, ale bohužel "přestřelilo".

Trump dnes na twitteru napsal, že časopis kvůli drobnému popíchnutí podlézá. Napsal také, že Anna Wintourová "je bez sebe ze smutku a proseb o odpuštění". Wintourová je ale šéfredaktorkou nikoli Vanity Fair, nýbrž časopisu Vogue.

Ke kritice se připojili také feministky, které časopis vyzvaly, aby přestal ženám říkat, co mají nebo nemají dělat. Shannon Wattsová, která se angažuje v boji proti držení zbraní, se tázala, zda někdo někdy doporučoval pletení jiným (neúspěšným kandidátům), jako třeba Alu Goreovi, Mittu Romneymu nebo Johnovi Kerrymu. "Dlužíte Hillary omluvu, už vás nehodlám číst," napsal jeden uživatel twitteru na adresu časopisu. Clintonová zatím ponechala tuto věc bez komentáře.