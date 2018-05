Washington - Americký prezident Donald Trump na twitteru uvedl, že pět nejhledanějších velitelů teroristické organizace Islámský stát (IS) bylo zadrženo. Irácká státní televize ve středu informovala, že irácké síly zadržely pět velitelů IS poté, co je nalákaly do Iráku ze sousední Sýrie. Lídr celé organizace abú Bakr Bagdádí mezi nimi nicméně nebyl.

"Pět nejhledanějších lídrů ISIS bylo zadrženo," napsal Trump na twitteru bez bližších podrobností.