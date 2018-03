Washington - Americký prezident Donald Trump by prý mohl souhlasit s novelou zákona, která by zvýšila věkovou hranici pro možnost pořízení poloautomatické pušky z 18 na 21 let. Trump to řekl na dnešním setkání s republikánskými i demokratickými zákonodárci, aby s nimi projednal možnosti úpravy zákona o zbraních, jehož cílem je předcházet střeleckým masakrům.

Ve Spojených státech se po nedávném masakru na floridské škole, která dnes 14 dní po střeleckém útoku opět zahájila výuku, rozproudila bouřlivá veřejná debata o zpřísnění přístupu ke zbraním.

"Řeknu vám, že to hodlám hodně zvažovat," řekl Trump zákonodárcům při setkání v Bílém domě.

Na floridské škole vraždil pachatel, jemuž je 19 let.

Do čela hnutí požadujících změny se nyní postavili sami studenti. A silného spojence našli dnes ve známém americkém prodejním řetězci sportovních a outdoorových potřeb Dick's Sporting Goods. Ten oznámil, že vyřazuje ze své nabídky poloautomatické pušky a zásobníky s vysokým počtem nábojů. Také už prý nebude svoje zbraně prodávat osobám mladším 21 let.

Kongres se k omezením prodeje zbraní, jejichž součástí by mohlo být zvýšení federálního věkového limitu na nákup pušek z nynějších 18 na 21 let a zpřísnění prověrek zájemců o zbraně, stavěl zatím vlažně. Část zákonodárců navrhuje také zákaz prodeje poloautomatických zbraní neumožňujících sériovou střelbu, což jsou civilní verze vojenských automatických zbraní fungujících dle potřeby jako samopaly.

Na pondělní schůzi, která o zbraních jednala poprvé od krveprolití na Floridě, které si vyžádalo 17 mrtvých, se zákonodárci pro rychlé přijetí změn nerozhodli.

Proti jakémukoli zpřísnění se staví vlivná Národní asociace držitelů zbraní (NRA), která řadě republikánů sponzoruje volební kampaně. Ve volbách podpořila i Trumpa, který se nyní staví vstřícně i k zákazu prodeje takzvaných urychlovačů střelby, které téměř mění funkčnost poloautomatických zbraní na automatické. Trump tvrdí, že NRA jisté kroky podniknout chce. Neupřesnil ale, co asociace zamýšlí.