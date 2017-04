Slavnostní vernisáž odstartovala 4. dubna již patnáctou výstavu tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana v botanické zahradě v pražské Troji. Výstava představuje více než 50 druhů motýlů, zejména z amerického kontinentu. Navštívit ji lze až do 28. května, denně od 9 do 18 hodin, kromě pondělků 10. a 24. dubna a 15. a 22. května, kdy bude skleník uzavřen.

Kmotrů má letošní ročník hned několik, staly se jimi známé maminky s dětmi: herečka Vendula Křížová se synem Ferdinandem, zpěvačka Leona Machálková se synem Arturem a Jakub s maminkou Vendulou Pizingerovou, prezidentkou a zakladatelkou nadačního fondu Kapka naděje

„Výstava tropických motýlů patří k těm nejoblíbenějším, které Botanická zahrada hl. m. Prahy pořádá, proto jsme se ji v letošním roce rozhodli prodloužit až do 28. května. Návštěvníci tak budou mít více času na to přijít se na poletující motýly podívat. Druhové zastoupení se bude v průběhu výstavy mírně měnit, díky tomu bude každý den jedinečným zážitkem,“ zve na oblíbenou výstavu Bohumil Černý, pověřený řízením pražské botanické zahrady. Výstava představí více než 50 druhů motýlů, kteří se budou postupně líhnout ze 6500 kukel dovezených z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou.



Letošní rok trojská botanická zahrada věnovala americkému kontinentu. Díky tomu návštěvníci tentokrát uvidí motýly zejména z této části světa. „Letos poprvé se nám podařilo získat kukly původem ze San Salvadoru. Chybět nebudou ani zajímavé druhy z ostatních tropických částí světa,“ uvádí Eva Smržová, kurátorka výstavy. Pozornost na výstavě nepřitahují pouze dospělí motýli, svou různorodostí a neobvyklými tvary zaujmou i samotné kukly. V tomto stádiu svého vývoje jsou motýli nejzranitelnější, proto se u nich objevují různé mimikry a kamufláže, které brání jejich odhalení predátorem. Kukly díky tomu často připomínají suché listy, větvičky či nezralé plody. „K nejkrásnějším kuklám patří letos poprvé vystavovaného asijského druhu Euploea camarelzeman, které svou zlatavou barvou a leskem připomínají vánoční ozdoby,“ upřesňuje Eva Smržová a dodává: „Nicméně i toto zbarvení na pozadí tropického lesa zaniká a kukla je téměř neviditelná.“



Z informačních panelů se letos dozvíte nově i to, jaké legendy se k motýlům váží, co motýl symbolizoval pro Aztéky a jaké příběhy s nimi spojují Japonci. Chybět nebude doprovodný prodej rostlin, který zajistí firma Pokojovky.cz. Během víkendů je pro děti připraveno tvoření z barevného písku a chybět nebude ani oblíbená čajovna U Cesty.



Motýli jsou symbolem svobody, krásy, proměny, ale někdy také lehkovážnosti a povrchnosti. Jsou zdrojem inspirace mnoha umělců, objevují se v písních, knihách, filmech i na obrazech. Často se jimi inspirují i módní návrháři. Například světoznámý tvůrce Haute Couture Jean-Paul Gaultier v roce 2014 navrhl kolekci inspirovanou křídly rodu Morpho. Druh Morpho peleides patří ke stálicím trojské výstavy a letos se stal i její tváří. Nechte se i vy okouzlit a inspirovat křehkou krásou ve skleníku Fata Morgana.



Organizátoři výstavy apelují na návštěvníky, aby na motýly nesahali, mají totiž na křídlech mikroskopické šupinky, dotykem dojde k jejich setření. Motýl bez nich nedokáže létat a následně předčasně umírá.