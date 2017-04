Praha - Pokud se v ČR bude otevírat trh železniční dopravy, neměl by být diskriminován národní dopravce, tedy České dráhy. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) se na tom na dnešním jednání shodli zástupci tripartity, tedy vlády, zaměstnavatelů a odborů.

"Shodli jsme se na tom, že se to musí udělat uváženě a využít služeb regulátora. Upozornili jsme, aby vláda přitom zodpovědně přistoupila k národnímu dopravci," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula vyjádřil obavu, že se zliberalizuje český železniční trh, současně ale bude národnímu dopravci zapovězen vstup na ostatní trhy, tedy Francie, Německa či Rakouska.

Ministerstvo dopravy ve vládou schválené koncepci nedávno vytipovalo šest železničních tratí, na kterých chce do konce roku 2021 nového provozovatele železniční dopravy vysoutěžit. V dalším návrhu pak vypracoval harmonogram postupných výběrových řízení na zbytek tratí, podle kterého by poslední linky měly být vysoutěžené v roce 2033.

V první části jde o trasy mezi Libercem a Pardubicemi a Libercem a Ústím nad Labem. Dále pak jde o tratě z Prahy do Hradce Králové, z Kolína po pravém břehu Labe přes Mělník do Ústí nad Labem a z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod a trasa z Ostravy do Olomouce přes Opavu.

Vytvoření návazného harmonogramu pro roky 2021 až 2033 si vyžádaly stížnosti alternativních dopravců, kteří původní návrh ministerstva dopravy napadli s tím, že objem soutěžených linek je nedostatečný, a zároveň dopředu avizovali, že budou úřadu podávat nabídky i na trasy, které úřad plánuje i v budoucnu zadávat Českým drahám bez soutěže.