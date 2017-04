Praha - Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm, který se uskuteční od 2. do 7. května v Třeboni, letos nově rozšíří soutěž nezávislých počítačových her. Zájemci o animovanou tvorbu v programu najdou odborné i zábavné workshopy, animační dílny, herny, semináře, výstavy, prezentace i půlnoční projekce a budou moci vstoupit i do vlastní virtuální reality. Během šesti festivalových dnů přijede i řada světových animátorů. ČTK to sdělila mluvčí festivalu Gabriela Zajícová.

"Doprovodný program letošního Anifilmu se zaměří na neobvyklé materiály a animaci, na tvorbu z Itálie a Jižní Koreje a složí poctu výtvarníkovi Jiřímu Šalamounovi. Opět představíme filmy nominované na evropskou cenu Cartoon d´Or 2016 a dětem je určen tradiční program Animo včetně nejnovějších večerníčků," řekla ČTK Zajícová.

V rámci pocty Jiřímu Šalamounovi Anifilm uvede všechny jeho filmy a na výstavě připomene také Šalamounovy výrazné zásahy do hraných filmů v podobě titulků, sekvencí i plakátů k nim.

Mezi hosty festivalu bude Stéphane Aubier, držitel dvou cen César za celovečerní filmy Panika v městečku a O myšce a medvědovi. Dalším hostem bude australský režisér a animátor Adam Elliot, držitel Oscara za krátký animovaný film Harvey Krumpet a režisér celovečerního filmu Mary a Max.

Filmové novinky se na Anifilmu představí zejména v mezinárodních soutěžích v kategoriích celovečerních, krátkých a studentských animovaných filmů.

V kategorii celovečerních filmů pro dospělé se představí pět filmů. Patří mezi ně osudy dvojice Ethel a Ernest, které podle předlohy Raymonda Briggse natočil anglický režisér Roger Mainwood. Nostalgickou atmosférou oplývá film Laguionieho Louise na pobřeží Jeana-Françoise Laguionieho. Za dalším soutěžním snímkem Červená želva stojí nizozemský režisér Michael Dudok de Wit. Z USA se letos mezi celovečerní snímky dostaly dva. Prvním je satirické drama Jak se mi potopila střední škola režiséra Dashe Shawa, který ho natočil podle svého komiksu. O současné Americe pak drsnějším způsobem vypovídá Nerdland režiséra Chrise Prynoskiho.

Do soutěžní kategorie "Celovečerní filmy pro děti" se mimo jiné probojoval domácí film Lichožrouti režisérky Galiny Miklínové.

Krátkometrážních filmů bude letos v pěti pásmech soutěžit 35, filmů od studentů se soutěže zúčastní 44. Novinkou je mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her, kdy porotci budou hodnotit herní tvorbu v kategoriích Výtvarný počin a Hra pro děti a mládež. Více informací se nachází na www.anifilm.cz.