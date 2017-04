V Prachatickém muzeu byla 5. dubna zahájena výstava s názvem "Ze všedních dnů za romantikou - Tramping v jižních Čechách". Potrvá do 31. května.

Prachatice - Kytara zpěváka Jendy Kordy, která doputovala až k Žalmanovi, nebo replika srubu lákají na výstavu Tramping v jižních Čechách, kterou dnes otevřelo Prachatické muzeum. Ve třech sálech přibližuje, jak trampové v Čechách začínali, i jejich osady na Šumavě. ČTK to dnes řekl ředitel muzea Petr Berkovský. Výstava potrvá do 31. května.

Naproti vchodu leží kanoe zvaná žebrovka, vlajka připomíná spojené trampské osady Rykatado, jež vznikly 11. června 1935 a o nichž napsal píseň Bob Hurikán. Ve vitrínách jsou zálesácký nůž, sekyra, ešusy, batoh telec, upomínkové předměty 'camrátka' ve tvaru placek či obraz Wabiho Ryvoly. "Je to opravdu romantické. Replika srubu s ohništěm je hodně popisná, ale děti si mohou zkusit sbalit spacák do 'usárny'. Trampuje se od první republiky, mladí ale nemají o tramping vůbec zájem, přežívá to jen v České tábornické unii," řekl Berkovský.

Zaujme i 'španělka', na niž hrával člen skupiny Settleři Jenda Korda, potom Jiří Veřtat z Dua Červánek, od nějž ji dostal Pavel Žalman Lohonka. Ten ji daroval muzeu. "Je památná, má historickou hodnotu. Já byl překvapen, že jsem ji dostal. Napřed jsem ji měl na chatě, ale když kolem chodili trampové, tak občas koukali, proč zrovna já a ne oni, pravověrní. Proto jsem ji věnoval, ať se na ni mohou dívat všichni," řekl ČTK Lohonka.

Trampové začínali na sklonku první světové války ve středních Čechách, nejstarší osada Ztracenka vznikla na Vltavě u Svatojánských proudů kolem roku 1918. Tyto doby v muzeu evokuje stan trampa Josefa Recluse dozdobený jeho vnučkou Evou Mattauchovou z Prachatic. Kolekce přináší i příběh Leopolda Hofmana, který vandroval před válkou po okolí rodných Českých Budějovic, sjížděl řeky, jako interbrigadista se zapojil do španělské občanské války, za druhé světové války působil v odboji, dělal i člena ochranky Edvarda Beneše a v závěru života vyřezával na chatě na Stropnici masky i totemy. Na Šumavě se trampovalo od 50. let, první osadu založil třináctiletý Milan Soukup ve Větřní roku 1954. Později se trampové přesunuli k Lipnu do osad jako Mexiko nebo Žíznivá strž.

Prachatické muzeum, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj, má letos rozpočet 11,2 milionu korun. Nabízí pět stálých expozic, mimo jiné o zlaté solné stezce. Cenná je sbírka střeleckých terčů. Hlavní sezonní výstavu Ejhle, kolo! otevře muzeum 9. června.