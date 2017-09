Praha - Zpěvák a skladatel Tomáš Klus na podzimní koncertní šňůře Recyklus 30. září v pražské Pragovce posluchačům představí svůj nový singl A pak, který s ním nazpívala jeho žena Tamara. Zatímco text předchozího singlu Dobré ráno byl mírně kritický, nová píseň je pozitivní a podle autora vyjadřuje jeho vnitřní klid.

"Je to vzpomínka na doby, kdy jsem hledával štěstí v jiných stájích a hodně jsem přelétával nejen od dívky k dívce, ale také od světonázoru k světonázoru. To se teď změnilo a můj klus se proměnil v cval. Už vím, kam běžím," uvedl v rozhovoru pro ČTK Klus.

Skladba A pak původně vznikla k seriálu Na vodě, ve kterém Klus účinkuje jako herec, ale nakonec nebyla využita. "Bylo mi to líto, protože vystihuje to, co posledních pět let prožívám vedle své ženy. Díky rodině jsme přestal myslet v první řadě na sebe. A ta zpráva, kterou se snažím lidem prostřednictvím písně předat, je teď díky účasti Tamary kompletnější," uvedl Klus.

Turné Recyklus s podtitulem #jinykoncert po vystoupení v Pragovce kromě Čech a Moravy pokračuje i na Slovensku. Skončí 8. prosince v Dolním Benešově u Ostravy. Na pražském koncertě také Tomáš Klus převezme Zlatou desku Supraphonu za živé album vydané v dubnu 2017 pod názvem Recyklus Živ je.

"Jiný koncert to bude také kvůli tomu, že bude ve výjimečném industriálním prostoru, budu tam zpívat společně s Tamarou, promítneme film o naší kapele Přátelství i s bonusovým materiálem, který se do filmu nedostal, a připravíme i hezčí scénu a delší playlist," řekl Klus.

Oblíbený písničkář dále uvedl, že koncerty předznamenají jeho další životní cestu, kterou by se chtěl ubírat. Plánuje dát lidem prostor, aby spolu mohli diskutovat. "Chci se oficiálně přihlásit k 'pravdoláskařství', protože si myslím, že lidí, kteří nejsou spokojeni se současnou společností, je velká řada. Chtěl bych dát dohromady lidi, kteří mají co říct, s těmi, kteří jsou ochotni naslouchat," prohlásil.

Přestože se před časem v době velké popularity skladby Pánubohu do oken snažili některé politické subjekty zlákat Kluse ke spolupráci, odmítá se v předvolební kampani přihlásit k některé z kandidujících stran. "Umělec má možnost být především idealistou, a k tomu by neměl být zaháčkovaný nějakým konkrétním směrem. Je důležité spolu mluvit, abychom nedali šanci těm, kteří mají tendenci mluvit za nás. Osobně jsem si dal předsevzetí, že pročtu volební program všech stran. Nechci volit menší zlo, ale hodlám dát hlas tomu, komu skutečně důvěřuju. A hlavně ať lidé k volbám jdou," konstatoval.

Klusova deska Proměnamě se stala nejprodávanějším albem roku 2014. V roce 2012 porazil v anketě Český slavík Karla Gotta, později se rozhodl anketu bojkotovat kvůli údajné cenzuře kontroverzního rappera Martina Pohla vystupujícího pod jménem Řezník. Své fanoušky Klus požádal, aby mu do ankety hlasy neposílali. Přesto dvakrát skončil v kategorii zpěváků na druhém místě, ceremoniálu se však nezúčastnil. Loni obsadil čtvrté místo.