Praha - Ministerstvo zemědělství plánuje přes své podřízené dozorové organizace kontrolovat všechny šarže potravin od problémových dovozců. Pokud by se u nich našly chyby, zakáže dovoz takových potravin do ČR. ČTK to sdělil vedoucí tiskového oddělení úřadu Václav Tampír. O nekvalitních potravinách jednal ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v tomto týdnu se svým polským protějškem Janem Krzystofem Ardanowským.

"Někteří výrobci potravin nedělají Polsku dobré jméno. Nedávno například naši inspektoři zachytili polská jablka s překročeným limitem pesticidů nebo šizené masové konzervy. Musíme to řešit a jsem připravený věnovat se takovým případům individuálně a probrat je s polským ministrem. Pokud se některý výrobce dopustí podobného prohřešku opakovaně, zakážeme mu dovoz do České republiky," uvedl Toman.

To však legislativa neumožňuje, v praxi by se tak problém zřejmě řešil kontrolou všech šarží od problematických producentů. Pokud kontroloři z řad Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Státní veterinární správy zjistí chybu, můžou dovoz šarže zakázat.

Toman byl před nástupem do postu ministra prezidentem Potravinářské komory ČR. Komora dlouhodobě že dlouhodobě bojuje za snížení podílu akčních slev, v nichž se v ČR prodá víc než polovina potravin. "Několik let poukazujeme na fakt, že u polských výrobců si obchodní řetězce objednávají právě pro akce výrobky s naprosto zoufalou kvalitou, které zde potom nabízí českým spotřebitelům jako výhodnou koupi, ačkoliv dochází jednoznačně k jejich klamání," uvedl ještě za svého působení v komoře Toman. Inspekce v dubnu odhalila falšování potravin v maloobchodním řetězci Penny market. Ve slevových akcích nabízel vepřové maso v konzervě s výrazně nižším podílem obsahu masa, než bylo uvedeno na obale.