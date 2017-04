Praha - V Česku by mohlo být maximálně 300.000 aut, které mají odstraněný nebo poškozený filtr pevných částic. Celkem by mělo být filtrem vybaveno kolem 600.000 dieselových aut na českých silnicích. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Podle ministra není pravda, co tvrdí například představitelé ministerstva životního prostředí, že odstraněný filtr má až jeden milion aut. "Na českých silnicích ale jezdí 1,2 milionu dieselů, které filtrem pevných částic být vybaveny nemusely," podotkl Ťok. Filtry se do aut začaly dávat zhruba od roku 2009.

Odstraněný filtr nebo jeho poškození by měly odhalit Stanice technické kontroly (STK) nebo i policie při silničních kontrolách, která má pravomoc odeslat podezřelé vozidlo na STK. Majitelům aut s poškozeným filtrem hrozí ve správním řízení pokuta až 50.000.

Podle bývalého ministra dopravy Zbyňka Stanjury (ODS) by měl stát zajistit, aby všechny STK fungovaly stejně, aby mezi nimi nebyly například regionální rozdíly.

Úspěšnost vozidel na STK se v Česku pohybuje okolo 90 procent. V sousedním Německu je to například jen 70 procent, v Polsku naopak 98 procent.