Praha - Ministerstvo dopravy neví, kde má hledat rozpočtové rezervy do desetimiliardového příspěvku, na kterém se dnes shodli lídři koaličních stran. Resort dopravy má do této částky přispět 600 miliony korun, k dispozici v rezervě má ale volných zhruba jen 350 milionů. Pokud by měl resort poslat více peněz, musel by je vzít z jiných položek, což by mohlo ohrozit například zimní údržbu silnic. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Dohoda o hledání rezerv napříč resorty souvisí se zvyšováním platů ve veřejné sféře, tedy učitelům, hasičům, policistům, zdravotníkům či úředníkům. Ohledně navýšení peněz pro vysoké školy budou ještě jednání pokračovat. Jednotlivá ministerstva mají přitom uvolnit čtvrtinu ze svých zamýšlených rezerv pro příští rok. Peníze získané z rezerv ale nepůjdou pouze na tyto účely, Ťok předpokládá, že by alespoň část těchto peněz mohla skončit v resortu dopravy jako příspěvek na rozvoj dopravní infrastruktury.

Už dříve ministerstvo uvádělo, že na výstavbu potřebuje navýšit peníze pro Státní fond dopravní infrastruktury o pět až osm miliard korun. Pokud se tak nestane, hrozí, že nebudou zahájeny práce na všech nově plánovaných stavbách. Rozpočtový návrh příští rok počítá se 71,1 miliardy pro dopravní infrastrukturu, což meziročně znamená snížení o asi deset miliard korun.

Složitá vyjednávání o penězích se však nevyhýbají ani jiným resortům. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v neděli řekl, že i přes zvednutí příjmů navrhovaného rozpočtu o 21 miliard korun oproti červnovému návrhu chybí na platy, jak je požadují zvýšit odbory a jak dnes schválila koalice, osm miliard korun. V pátek oznámil, že po výzvě, aby ministerstva informovala, kolik peněz mohou uvolnit, úřady odpověděly, že žádné. Naopak podle něj požádaly ministerstvo financí v souhrnu o dalších 33 miliard korun, což by dohromady s požadavkem na růst platů zvýšilo plánovaný padesátimiliardový schodek rozpočtu až ke 100 miliardám korun.

Ministerstva přispějí do rozpočtu čtvrtinou svých rezerv

Ministerstva do rozpočtu na příští rok přispějí čtvrtinou svých rezerv, celkem půjde zhruba o deset miliard korun. Týká se to peněz z let 2013 až 2016, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), podle kterého ministr financí Ivan Pilný (ANO) dostal pravomoc ministerstvům čtvrtinu výdajů z předchozích let odčerpat. Teprve když bude jasné, kolik peněz stát tímto způsobem získá, bude možné podle Sobotky rozhodnout, kolik peněz se přidá vysokým školám. Další peníze budou rozděleny podle vládních priorit.

Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) dohodu o poskytnutí části rezerv budou respektovat všichni ministři. "Neviděl jsem jediného ministra, který by řekl, že tu dohodu odmítá. Takže koaliční dohoda, která byla učiněna dnes ráno, tak z toho koaličního jednání si odnáším pocit, že to nikdo nezpochybnil a že to všichni akceptují," konstatoval. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) nicméně na tiskové konferenci uvedl, že v jeho resortu už žádné rezervy nejsou.

Pilný očekává, že mu ministerstva dodají podklady do příštího týdne. "Pokud se ty prostředky podaří najít, tak se musí pokrýt další priority," uvedl. Osobně by dal přednost jejich využití pro dopravní infrastrukturu a vědu a výzkum.

Velká část rezerv by měla směřovat i vysokým školám, koalice se ale dnes na navýšení těchto prostředků neshodla. "O té otázce, kolik na vysoké školy, kolik je skutečně potřeba, budou jednat ministerstvo školství s ministrem financí a budou hledat racionální řešení tak, abychom vysokým školám pomohli," řekl Sobotka.

Vysoké školy požadují zvýšení rozpočtu o 4,5 miliardy korun. Koaliční lídři nezpochybňují potřebu růstu financí v tomto sektoru, mluví ale o nižší částce v rozmezí 2,5 až 3,5 miliardy korun. Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) novinářům řekl, že k dohodě strany dospějí do konce září, kdy musí návrh rozpočtu předat Sněmovně.

Pilný kvůli požadavku na růst platů navýšil příjmy navrhovaného rozpočtu o 21 miliard korun oproti červnovému návrhu. "Ty příjmy téměř stačí na pokrytí platových požadavků," uvedl po jednání vlády. Zároveň ale upozornil, že je ještě třeba přidat peníze vysokým školám nebo na vědu a výzkum. Řešením jsou podle něj právě nespotřebované výdaje.

V rozpočtu pro letošní rok by se na zvýšení platů, které nastane již od listopadu, nemusely podle Pilného hledat dodatečné zdroje příjmů. Podmínkou je ale podle něj, že vláda na příští rok odsune výdaje související například s odkupem vepřína v Letech nebo bojem proti suchu.

Příští pondělí vláda návrh rozpočtu představí na zasedání tripartity. Sněmovně musí návrh rozpočtu podle zákona odevzdat do konce září, definitivně schvalovat by ho chtěla za dva týdny.