Praha - Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO s 33,5 procenta před ODS s 11 procenty a KSČM s 10,5 procenta. Sociální demokraté by byli čtvrtí s deseti procenty. Do Sněmovny by se dostaly také TOP 09 a Okamurova SPD se 7,5 procenta. Vyplývá to z průzkumu TNS Kantar pro Českou televizi (ČT). Nově průzkum zahrnuje i koalici KDU-ČSL a STAN, která by se však se ziskem 7,5 procenta do Sněmovny nedostala. Jako koalice totiž potřebují získat dohromady alespoň deset procent.

Hnutí ANO získalo v červnovém průzkumu o dva procentní body více oproti květnovému průzkumu. Pravicová ODS ztratila půl procentního bodu a komunisté i sociální demokraté dosáhli stejné podpory jako v květnu. Měsíc po vládní krizi tak nepřinesl ve volebním modelu Trendů Česka výraznou změnu, hnutí ANO si nadále udržuje na prvním místě velký náskok, uvedla ČT.

TOP 09 si v červnovém průzkumu proti předchozímu pohoršila o 1,5 procentního bodu, zatímco Svoboda a přímá demokracie 1,5 procentního bodu získala. Koalice KDU-ČSL a STAN dosáhla horšího výsledku, než měli samotní lidovci v květnovém průzkumu, kdy získali 8,5 procenta.

Pod hranicí pěti procent, která je vyžadováno pro vstup do Poslanecké sněmovny od jednotlivých stran, se nachází Piráti se čtyřmi procenty nebo Zelení se dvěma procenty.

Průzkum se uskutečnil od 5. do 25. června a zúčastnilo se ho 1200 lidí. Volební model pak zahrnuje odpovědi 869 dotázaných, kteří zvažují účast ve volbách. Analytik společnosti TNS Kantar Pavel Ranocha řekl ČT, že zhruba 40 procent lidí, kteří mají v plánu přijít k volbám, je si naprosto jistých, koho budou volit. Dalších 30 procent je docela přesvědčeno, ale zbylých 30 procent voličů, kteří chtějí přijít k volbám, váhá, koho budou volit.

Hnutí ANO vedlo s náskokem i v dalších červnových průzkumech, které zveřejnily jiné agentury. Na dalších místech se ale pořadí liší. Podle volebního modelu Median by druhá skončila KSČM s 15,5 procenta, která poprvé v historii modelu předstihla sociální demokracii. Propad ČSSD na třetí místo a naopak vzestup komunistů na druhé místo předpovídají i průzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a STEM.

Červen přinesl uklidnění politické situace po květnu, který byl ve znamení vládní krize, během níž premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) usiloval o odchod šéfa hnutí ANO Andreje Babiše z funkce ministra financí. Babiš nakonec skončil, z hlediska voličské přízně ale v květnu ztratila ČSSD. V červnu se tak změnilo vedení strany. Sobotka sice zůstal premiérem, ale šéfem sociálních demokratů se stal Milan Chovanec a funkci volebního lídra převzal Lubomír Zaorálek.

Společnost TNS Kantar se proto v červnu rovněž ptala, kdo by byl nejúspěšnější volební lídr ČSSD. Nejvíce, necelou čtvrtinu hlasů respondentů, získal ministr zahraničních věcí Zaorálek, na druhém místě skončil s 15 procenty ministr vnitra Milan Chovanec a Sobotka měl podporu každého desátého.