Praha - Snímek Tlumočník, který se zabývá vztahem syna pachatele a syna oběti holocaustu, je i přes vážné a těžké téma filmem humorným a lehkým. Na dnešním setkání s novináři to uvedl přední rakouský herec Peter Simonischek, který v něm ztvárnil úlohu rakouského učitele, bonvivána se slabostí pro ženy a alkohol. Jeho protiklad hraje Jiří Menzel v roli asketického tlumočníka Aliho.

"Ve filmu představujeme zásadně odlišné charaktery, a to je pěkné. Znám Menzela jako poměrně konzervativního divadelního režiséra, který ale má uvnitř svobodného ducha. Je to muž velkého srdce," uvedl jedenasedmdesátiletý Simonischek, držitel ceny Felix pro nejlepšího evropského herce roku 2016 v komedii Toni Erdmann, snímku nominovaném na Oscara pro nejlepší zahraniční film.

Tlumočník vypráví o dvou svérázných mužích, které svedla dohromady náhoda, aby se vydali po Slovensku na cestu za poznáním pravdy o vlastní minulosti. Mimo jiné se zamýšlí nad tím, zda být synem masového vraha je lehčí, než být synem jeho oběti. "Je to dobře zpracované téma bez patosu, road-movie o dvou mužích, kterým je dohromady 150 let, to se mi jako situace líbilo," podotknul Simonischek.

Režisér a producent Martin Šulík sdělil, že do filmu se promítlo přátelství, které vzniklo mezi oběma herci. "Oba jsou velmi hraví a zábavní lidé, ale jsou i velmi disciplinovaní herci. Důležité bylo, že 70 procent filmu je v němčině, takže Jirka Menzel nemohl příliš improvizovat. Měl to těžké, dopoledne musel odehrát postavu a po obědě nacvičoval na hotelovém pokoji německé dialogy. Ale myslím, že je na filmu vidět, že se se svými postavami baví," řekl ČTK Šulík.

Neveřejná premiéra filmu Tlumočník se uskuteční dnes večer v pražském kině Lucerna. Hosty budou mimo jiné Jiří Bartoška, Ondřej Brzobohatý, Aňa Geislerová nebo Jan Hřebejk. Režisér a herec Menzel se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu večera nezúčastní. V tuzemských kinech bude mít Tlumočník premiéru 15. března. V sále kina se rovněž uskuteční předání ceny Berlinale Kamera udělené Menzelovi 23. února na tomto festivalu. Cenu převzal Simonischek a předá ji dnes večer Menzelově rodině. Menzel, který patří k největším postavám české kinematografie, v listopadu prodělal náročnou operaci hlavy, podle manželky Olgy se jednalo o komplikace po těžké meningitidě. Od té doby je v péči specialistů nemocnice ve Střešovicích. Za ocenění proto poděkoval na dálku.

V den Menzelových osmdesátin se v Berlíně také konala světová premiéra filmu Tlumočník. Snímek se dočkal pozitivních, ale i smíšených reakcí. Za největší lákadlo snímku většinou kritici označují souhru dvou hlavních hrdinů.