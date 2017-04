Tisíce maďarských a zahraničních studentů, profesorů a dalších lidí se dnes sešly v Budapešti a požadovaly, aby vláda stáhla návrh zákona, který by mohl donutit Středoevropskou univerzitu (CEU) založenou v roce 1991 americkým miliardářem maďarského původu Georgem Sorosem ukončit v zemi činnost. Parlament má o zákonu jednat v příštím týdnu, napsala agentura Reuters.

Tisíce maďarských a zahraničních studentů, profesorů a dalších lidí se dnes sešly v Budapešti a požadovaly, aby vláda stáhla návrh zákona, který by mohl donutit Středoevropskou univerzitu (CEU) založenou v roce 1991 americkým miliardářem maďarského původu Georgem Sorosem ukončit v zemi činnost. Parlament má o zákonu jednat v příštím týdnu, napsala agentura Reuters. ČTK/AP/Zoltan Balogh

Budapešť - Tisíce maďarských a zahraničních studentů, profesorů a dalších lidí se dnes sešly v Budapešti a požadovaly, aby vláda stáhla návrh zákona, který by mohl donutit Středoevropskou univerzitu (CEU) založenou v roce 1991 americkým miliardářem maďarského původu Georgem Sorosem ukončit v zemi činnost. Parlament má o zákonu jednat v příštím týdnu, napsala agentura Reuters.

Návrh úprav, který vláda předložila tento týden parlamentu, obsahuje některé nové požadavky jako například povinnost mít univerzitní areál i v zemi svého původu. Nová pravidla, pokud by je poslanci schválili, by také mohla přinutit CEU ke změně názvu a profesoři ze zemí mimo EU by přišli o výjimku z povinnosti žádat o povolení k práci v Maďarsku. Podle kritiků je návrh diskriminační a míří hlavně proti aktivitám organizací a institucí založených Sorosem, který je považován za oponenta premiéra Viktora Orbána.

Demonstranti se sešli u Korvínovy univerzity, odkud pochodovali k CEU a k parlamentu. Mimo jiné uváděli, že nový zákon útočí na svobodu vzdělávání.

"Přišli jsme, protože se domnívám, že (Orbánova) strana Fidesz buduje autokracii, a chceme demonstrovat podporu svobodného vzdělávání," řekl agentuře Reuters student Korvínovy Univerzity Milan Holper.

Premiér Viktor Orbán je otevřeným kritikem liberálních občanských organizací založených Sorosem. Opakovaně Sorose obviňuje, že chce prostřednictvím finanční podpory některých organizací tajně ovlivňovat maďarskou politiku. Podle něj CEU porušuje předpisy při udělování diplomů, což univerzita odmítá.

Podporu CEU vyjádřili maďarští vědci a výukové organizace, a také více než 500 předních mezinárodních akademických pracovníků, včetně 17 laureátů Nobelovy ceny. Výhrady k nové legislativě vyjádřilo i americké ministerstvo zahraničí.