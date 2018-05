Windsor (Británie) - Život je pohádka, může si říkat psík Guy plemene bígl, který se během několika dní z položky na seznamu "zvířat na uspání" v jistém útulku změnil na miláčka instagramu, kde jeho snímky viděly tisíce lidí. A to ještě není konec. Až si dnes jeho panička, americká herečka Meghan Markleová, ve městě Windsor vezme za manžela britského prince Harryho, stane se bígl Guy oficiálním členem královské rodiny, napsal zpravodajský server The Guardian.

"Je to naprostá pohádka," říká Alison Preissová z obchodu s domácími mazlíčky Pet Valu v kanadském Ontariu, kde Markleová v roce 2015 Guye adoptovala na umísťovací výstavě místní záchranné zvířecí skupiny. "Byl to pejsek, kterého nikdo nechtěl. Ale teď žije v paláci a honí se s královskou rodinou," dodala.

Guyova neuvěřitelná cesta začala poté, co útulek, v němž v USA byl, poslal e-mail Dolores Dohertyové, která vede ontarijskou organizaci Dog’s Dream Rescue (Záchrana psí sen). Ta zachraňuje bígly, kterým v amerických útulcích hrozí utracení, a přepravuje je do Kanady k adopci.

Tentokrát se útulek v Kentucky ptal, jestli by měla zájem o zhruba osmikilového bígla, který se našel v lese. Poté, co strávil v útulku řadu dní marným čekáním, až si ho někdo vybere, ocitl se na seznamu zvířat určených k utracení. "Vždycky odpovím ano," uvedla Dohertyová. "Nemůžu říct ne. Jsem měkkota."

Síť dobrovolníků pomohla psíka přepravit na vzdálenost více než 800 kilometrů na kanadské hranice - každý z nich ho vezl hodinu, než ho předal do dalšího čekajícího vozu.

Ještě ani nebyl v Kanadě celý den, když ho Dohertyová vzala na umísťovací výstavu na předměstí Toronta. "Seděl tam s těma velkýma, smutnýma bíglíma očima a vypadal, že je naprosto v depresi. Nedalo se mu odolat," vzpomíná Dohertyová.

Desítky lidí se přišly podívat na zhruba dvacítku psů nabízených k adopci. Mezi zájemci byla i Meghan Markleová, která tou dobou žila v Torontu, kde točila seriál Kravaťáci. Dohertyová o Kravaťácích nikdy neslyšela - a neznala ani Markleovou.

To, že před sebou má patrně celebritu, Dohertyová pochopila, když Markleovou požádala o možnost navštívit ji doma, aby mohla zkontrolovat, jestli její příbytek splňuje požadavky pro adopci, včetně oplocené zahrádky. Markleová odpověděla, že to nebude problém, ale dodala, že si z bezpečnostních důvodů bude muset předem domluvit schůzku.

Dohertyová nikdy Guye v jeho novém domově nenavštívila. Místo toho začala sledovat jeho nový život na instagramu, kde s potěšením prohlížela fotografie Guye vykračujícího si po boku Markleové ulicemi Toronta, anebo stuleného vedle ní do klubíčka.

Když se objevily zprávy o zasnoubení Markleové s princem Harrym, těšila se Dohertyová představou, že se jeden z jejích psů dostane do královské rodiny. "Přesahovalo to moje nejdivočejší představy. Není to snad typický příběh o chudákovi, co ke štěstí přišel, když se bígl z Kentucky dostane do paláce?"

Loni v listopadu potvrdil tiskový tajemník prince Harryho, že se Guy přestěhoval do Británie za Markleovou. Její druhý pes Bogart ovšem byl na cestu přes Atlantik příliš starý a zůstal u blízkých přátel Markleové.