Praha - Členové projektu Těžkej Pokondr Miloš Pokorný a Roman Ondráček vydávají nové album Star Boys, které prezentují jako oslavu 21. výročí od vydání prvního singlu Saša jede. Od té doby vydali několik alb s coververzemi známých skladeb zahraniční i tuzemské popové hudby s humornými texty psanými zpravidla obecnou češtinou s využitím slangu. Duo již dokázalo prodat kolem 500.000 nosičů.

"Když jsme v roce 1996 vydali singl Saša jede, nikdo netušil, co bude následovat... Myslíme si, že to mělo úspěch také proto, že jsme vůbec nic neplánovali," řekl ČTK Pokorný.

Na desce začali členové Těžkého Pokondru pracovat minulý rok. Tradičně je provázely problémy s autorskými právy k zahraničním hitům, nakonec se podařila potřebná povolení ke coververzím zajistit. "Pár písniček jsme museli oželet, ale nebyly to ty zásadní," podotkl Ondráček.

Těžkej Pokondr měl vždy na deskách alespoň jednu coververzi české písničky. V minulosti to bylo například Špatné trávení známé jako Sladké mámení v podání Heleny Vondráčkové. Také na novém albu Star Boys je předělávka její písně, teentokrát filmového hitu Vzhůru k výškám s novým textem Úctu knížkám. "České písničky jsme vždycky chtěli, ale naráželi jsme často na to, že nám je autoři nedali," uvedl Pokorný.

Velké dilema měl Těžkej Pokondr s předělávkou skladby Da, Da, Da, která se na jejich novince objevila jako Blá, blá, blá. Coververzi totiž již před časem natočila skupina Tři sestry. "Nakonec jsme si řekli, že to musí být ještě více ulítlé, než to měl Lou Fanánek Hagen, který je navíc naším spolupracovníkem," vysvětlil Pokorný.

Pokorný a Ondráček, kteří stáli u zrodu ranních rozhlasových show, se v textech nových písních často vyznávají z obdivu k různým osobnostem, například ve skladbách Náš Jarda Jágr (Eye Of The Tiger), J.A.R. (Bakerman) nebo L ?Italiano, která je poctou herci Hynkovi Čermákovi. "Proto se naše deska jmenuje Star Boys. Není o nás, ale o lidech, které máme rádi. Jako protipól je tam píseň Kretén, v originále I'm Scatman," dodal Ondráček.

Celkem 15 nahrávek na CD doplňuje loni vydaná charitativní skladba Maraton s kňourem (More Than A Woman), příspěvek Těžkýho Pokondra do globální charitativní kampaně bojující s rakovinou varlat a prostaty Movember. Nahrávku Star Boys pokřtí Těžkej Pokondr na třech koncertech konaných v rámci oslav jejich 21. výročí - v 23. listopadu Brně, 24. listopadu v Ostravě a 28. listopadu v Praze. Na vystoupeních s mnoha hosty je doprovodí Boom Band Jiřího Dvořáka.

Pokorný a Ondráček (název skupiny vznikl z jejich příjmení) spolupracují od roku 1992, kdy se sešli v rádiu Bonton.