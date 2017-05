Praha - Termín letošních sněmovních voleb, které prezident Miloš Zeman stanovil na 20. a 21. října, byl dnes vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oficiálně tak začala volební kampaň s přísnějšími pravidly pro kandidující strany a hnutí i jejich podporovatele. Kampaň pro sněmovní volby skončí až vyhlášením jejich celkových výsledků.

Každá ze stran bude moci do kampaně investovat maximálně 90 milionů korun. Do limitu se započítají i částky, které by za strany s jejich vědomím zaplatil někdo jiný. Všechny výdaje na kampaň musejí přecházet přes transparentní volební účet, který si musí každá kandidující strana zřídit nejpozději v nadcházejících pěti dnech.

Adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých bude účet přístupný, musejí strany oznámit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Za porušení pravidel může udělit až půlmilionovou pokutu, za překročení limitu sankci až do výše půldruhéhonásobku rozdílové částky.

Do volební kampaně budou moci zasáhnout také nekandidující občané a instituce. Musejí se ale registrovat u úřadu pro dohled nad stranami a do svých aktivit v rámci kampaně nesmějí vložit více než 1,8 milionu korun. Jednou z nich je organizace Frank Bold, která stojí za sdružením Rekonstrukce státu. V rámci kampaně podle nových pravidel se rozhodla poděkovat na billboardech desítce senátorů, kteří pomohli v horní komoře zablokovat plošné výjimky na zveřejňování registru smluv.

Rekonstrukce státu počítá s tím, že podobně jako v minulosti bude prostřednictvím webu, novin nebo plakátů informovat o tom, jak politici plnili své sliby ohledně podpory devíti protikorupčních zákonů.