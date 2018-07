Berlín - Téměř dvě třetiny německých občanů vidí ve svém ministrovi vnitra Horstu Seehoferovi politického kverulanta, který už není způsobilý stát v čele resortu. V průzkumu společnosti Forsa pro zpravodajskou televizi n-tv se tak vyjádřilo 62 procent dotázaných. Demisi Seehofera, který je známý prosazováním ostrých opatření proti migraci, požaduje dokonce i 56 procent příznivců bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), jejímž je Seehofer předsedou.

Kontroverzní politik má většinovou podporu pouze u jedné strany. Čtyřiaosmdesát procent podporovatelů protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD), která bývá označována za krajně pravicovou, se domnívá, že Seehofer je čestný politik a pro 90 procent příznivců AfD je jako ministr vnitra přijatelný.

V aktuální žebříčku nejoblíbenějších politiků si tři měsíce před bavorskými zemskými volbami výrazně pohoršili na spolkové úrovni i v Bavorsku jak Seehofer, tak i bavorský premiér Markus Söder (CSU). Za nimi jsou už jen spolupředsedové AfD Alice Weidelová a Alexander Gauland.

Nejpopulárnější političkou Německa zůstává německá kancléřka a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angela Merkelová. Pokud by se nyní konaly volby do Spolkového sněmu, získal by konzervativní blok CDU/CSU 31 procent hlasů, jejich nynější koaliční partner Sociálnědemokratická strana Německa 17 procent, AfD 16 procent, Zelení 13 procent a liberální FDP a krajně levicová Levice po devíti procentech.

Seehofer v poslední době málem rozklížil německou koalici hrozbou jednostranného vracení migrantů z německo-rakouské hranice. Proslul také kontroverzními výroky, jako když si minulý týden liboval, že na jeho 69. narozeniny bylo z Německa vyhoštěno 69 Afghánců.